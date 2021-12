Ο Roddy Ricch κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Live Life Fast»

Στο νέο άλμπουμ του Roddy Ricch συμμετέχουν μερικοί από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της hip-hop.

Ο Roddy Ricch παρουσιάζει το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Live Life Fast» και παράλληλα δίνει στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «25 million».

Το «Live Life Fast», το οποίο κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music, είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά του Roddy Ricch μετά το δύο φορές πλατινένιο «Please Excuse Me For Being Antisocial».

Παράλληλα με την επέτειο των δύο ετών από την κυκλοφορία του «Please Excuse Me For Being Antisocial», η Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) ανακοίνωσε ότι η επιτυχία «The Box» του άλμπουμ είναι πλέον διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες των 10 εκατομμυρίων.

Την κυκλοφορία του άλμπουμ «Live Life Fast» προανήγγειλε ένα κινηματογραφικό trailer σε σκηνοθεσία του child, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Στο νέο άλμπουμ του Roddy Ricch συμμετέχουν μερικοί από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της hip-hop, όπως οι Kodak Black, 21 Savage, Future, Takeoff, Gunna και Lil Baby.

Το «Live Life Fast» περιλαμβάνει το single «Late At Night», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και απέκτησε ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία των Roddy Ricch και Julien Christian Lutz (aka Director X) με τη συμμετοχή της ηθοποιού και μοντέλου Karrueche.

Στο κατώφλι της κυκλοφορίας του «Late At Night», ο Roddy Ricch κέρδισε τα βραβεία του Καλύτερου Νέου Hip-Hop Καλλιτέχνης, του Hip-Hop Καλλιτέχνη της Χρονιά και του Hip-Hop Τραγουδιού της Χρονιάς για το «The Box» στα iHeart Radio Music Awards 2021.

Επιπλέον, ήταν υποψήφιος στα BET Hip-Hop Awards 2021 για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Late At Night» και το Καλύτερο Featured Verse με το «Lemonade Remix» του Internet Money στο οποίο συμμετείχε μαζί με τον Don Toliver.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: