Roddy Ricch: Ο 21χρονος ράπερ που νίκησε τον Justin Bieber

Ο 21χρονος ράπερ Roddy Ricch έκανε τη μεγάλη έκπληξη και επικράτησε του Justin Bieber στη μάχη για την πολυπόθητη πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επιβεβαίωσε επισήμως το Billboard, η viral επιτυχία «The Box» του Roddy Ricch ανεβαίνει στο Νο. 1 του Hot 100» έχοντας σημειώσει την τρίτη καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί στα χρονικά όσον αφορά τα περισσότερα streams μέσα σε μία εβδομάδα.

Το «The Box» συγκέντρωσε 68,2 εκατομμύρια streams στην Αμερική την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Ιανουαρίου και βρίσκεται πίσω μόνο από το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey (72,2 εκατ. streams – 4 Ιαν. 2020) και το «Old Town Road» του Lil Nas X με τον Billy Ray Cyrus (72,5 εκατ. streams – 3 Αυγ. 2019).

Ο Roddy Richh επικράτησε συγχρόνως του Justin Bieber στον αγώνα για την κορυφή του Hot 100, με το καινούργιο τραγούδι «Yummy» του Καναδού pop star να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 2 της κατάταξης.

Ο Bieber συνεχάρη μάλιστα τον Richh για την επιτυχία του και προέτρεψε τους θαυμαστές του να στηρίξουν τον ράπερ.

«Έπρεπε κάπως να κάνεις ένα banger! Το αγαπώ το τραγούδι! Συγχαρητήρια για το πρώτο σου #1! Να κάνετε όλοι stream το “The Box”», έγραψε στο Twitter.

Thanks everyone. So thankful. #yummy. @RoddyRicch You had to go and make a banger smh! Haha ur the man!! Love the song!! congrats on your first #1!! Everyone go stream #thebox https://t.co/sut7ZA5A0d

— Justin Bieber (@justinbieber) January 13, 2020