Ο Rod Stewart αφήνει το rock ‘n’ roll: «Όλα πρέπει να φτάνουν στο τέλος τους»

Ο Rod Stewart δήλωσε ότι σχεδιάζει να «αφήσει πίσω του το rock ‘n’ roll» μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης φετινής περιοδείας του.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο BBC Breakfast, μαζί με τον Boy George, ο 78χρονος τραγουδιστής διευκρίνισε ότι δεν εγκαταλείπει την καριέρα του και ότι αντίθετα σκοπεύει να αλλάξει μουσικό είδος και να περάσει από το ροκ στο swing.

«Δεν αποσύρομαι», τόνισε και συνέχισε: «Μόλις έκανα ένα swing άλμπουμ με τον Jools Holland, το οποίο θα κυκλοφορήσει του χρόνου, οπότε θέλω να πάω προς αυτή την κατεύθυνση».

«Απλά θέλω να αφήσω πίσω μου όλα τα rock ‘n’ roll πράγματα – για λίγο, ίσως. Όλα πρέπει να φτάνουν στο τέλος τους αργά ή γρήγορα», συμπλήρωσε.

Ο Rod Stewart πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί πραγματικά να κάνει κάτι άλλο» και ότι η επερχόμενη συνεργασία του με το συγκρότημα του Jools Holland «αγγίζει ούτως ή άλλως τα όρια του rock ‘n’ roll, απλά δεν είναι το “Maggie May” και το “Do Ya Think I’m Sexy?”».

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει επίσης την επιθυμία του να ασχοληθεί και με άλλα είδη μουσικής μιλώντας πέρυσι στο Forbes.

«Θέλω να προχωρήσω και να ασχοληθώ μόνο με τα κλασικά τραγούδια και το swing, αλλά δεν θέλω να τραγουδάω το “Hot Legs” όταν θα είμαι 80 ετών», είπε.

«Δεν αποσύρομαι, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια στην Αμερική. Απλά θέλω να κάνω ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα», ανέφερε.

«Θέλω να κάνω περιοδεία με μία μεγάλη μπάντα και να παίξω αυτά που αγαπώ. Είναι άλλη οντότητα από το rock ‘n’ roll, αν και από εκεί ξεκίνησαν όλα», συνέχισε.

Ο Rod Stewart θα πραγματοποιήσει μία σύντομη περιοδεία μαζί με τον Boy George και τους Culture Club στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου από το Plymouth και περιλαμβάνει επίσης στάσεις στο Μπρίστολ και το Νορθάμπτον.

Μετά από δύο σόλο συναυλίες στο Εδιμβούργο, ο Rod Stewart θα κατευθυνθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία και θα ακολουθήσει η Βόρεια Αμερική. Στις υπόλοιπες συναυλίες του για το 2023 περιλαμβάνονται επίσης δύο εμφανίσεις στη Βραζιλία και μία σειρά έξι εμφανίσεων στο Λας Βέγκας.

‘Everything has to come to an end sooner or later’

Singer Rod Stewart has told #BBCBreakfast he’s giving up rock and roll as he prepares to go on tour with Boy Georgehttps://t.co/Y29oI6E5Pk pic.twitter.com/odrQmQkOlT

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 9, 2023