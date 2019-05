Θρυλικά τραγούδια του Elton John σε συναρπαστικές ερμηνείες από τον Taron Egerton.

Το πιο πολυαναμενόμενο soundtrack της χρονιάς, η μουσική της ταινίας «Rocketman» που είναι βασισμένη στη ζωή του Elton John, κυκλοφορεί από τη Virgin EMI / Universal Music.

Για τον εορτασμό του νέου έργου της Paramount Pictures που κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Μαΐου, ο διάσημος παραγωγός και συνθέτης Giles Martin συστήνει εκ νέου τις εμβληματικές επιτυχίες του Elton John, προσαρμόζοντας τη μουσική ειδικά για να υποστηρίξει την αφήγηση της επικείμενης μεγάλης ταινίας, αλλά και τις εντυπωσιακές ερμηνείες του ηθοποιού Taron Egerton.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Rocketman: Music From The Motion Picture», αποκαλύπτεται για πρώτη φορά ένα αδημοσίευτο βίντεο από τις θρυλικές εμφανίσεις του Elton στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης πραγματοποίησε δύο συναυλίες στο Dogder Stadium μία φθινοπωρινή εβδομάδα του 1975 και τραγούδησε μπροστά σε περισσότερους από 110.000 θεατές.

Μνημειώδης έμεινε η στιγμή που ερμήνευσε επί σκηνής το «The Bitch Is Back» μαζί με τον superstar του τένις Billie Jean King.

Ο Elton John ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Dodger Stadium μετά τους The Bealtes, οι οποίοι είχαν τραγουδήσει εκεί εννέα χρόνια νωρίτερα.

Εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά γεγονότα, εδραιώνοντας τη θέση του Elton John στην κορυφή του είδους του. Η παράσταση από το Dodger Stadium αναδημιουργήθηκε από τον Taron Egerton στο επικό μιούζικαλ «Rocketman».

Το «(I’m Gonna) Love Me Again» είναι ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για το «Rocketman» από τον Elton John και τον Bernie Taupin και το ερμήνευσε ο Elton μαζί με τον Taron Egerton.

Την παραγωγή του άλμπουμ φρόντισε ο Giles Martin (εκτός από το «(I’m Gonna) Love Me Again» στο οποίο δούλεψε με τον Greg Kurstin) και οι ηχογραφήσεις έγιναν από το 2017 έως το 2019 έγινε στα θρυλικά Abbey Road Studios και AIR Studios του Λονδίνου.

Ο Giles Martin συνεργάστηκε στενά με τους παραγωγούς και το σκηνοθέτη της ταινίας, καθώς επέβλεψε όλη τη μουσική και πραγματοποίησε μαζί με τον Taron Egerton masterclass φωνητικής.

Κάθε τραγούδι από το απαράμιλλο ρεπερτόριο του Elton John σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα μοναδικό μέρος της αφήγησης των πιο απίστευτων ιστοριών του «Rocketman». Το «Saturday Night’s Alright for Fighting» μετατράπηκε σε κομμάτι χορωδίας, ενώ το «I Want Love» έγινε αφορμή για μία σπαρακτική στιγμή.



Το tracklist:

1. The Bitch Is Back (Introduction)

2. I Want Love

3. Saturday Night’s Alright (For Fighting)

4. Thank You For All Your Loving

5. Border Song

6. Rock & Roll Madonna – Interlude

7. Your Song

8. Amoreena

9. Crocodile Rock

10. Tiny Dancer

11. Take Me To The Pilot

12. Hercules

13. Don’t Go Breaking My Heart

14. Honky Cat

15. Pinball Wizard – Interlude

16. Rocket Man

17. Bennie and the Jets

18. Don’t Let The Sun Go Down – Interlude

19. Sorry Seems To Be The Hardest Word

20. Goodbye Yellow Brick Road

21. I’m Still Standing

22. (I’m Gonna) Love Me Again