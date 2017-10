Συγκροτήματα όπως οι Radiohead, Depeche Mode, Bon Jovi και Rage Against Machine θα αναμετρηθούν για μία θέση στο πάνθεον της ροκ μουσικής.

Οι φετινοί υποψήφιοι προς ένταξη στο «Rock & Roll Hall of Fame» ανακοινώθηκαν.

Εννέα από τους 19 υποψηφίους βρίσκονται στην ψηφοφορία για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των: Eurythmics, Dire Straits, Judas Priest, Kate Bush, The Moody Blues, Nina Simone, Radiohead, Rage Against Machine και Sister Rosetta Tharpe. Οι Radiohead και οι Rage Against the Machine έγιναν επιλέξιμοι για την τελετή του 2018 φέτος, αφού κυκλοφόρησαν τις πρώτες επίσημες ηχογραφήσεις τους το 1992.

Για να είναι επιλέξιμος για υποψηφιότητα, ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει τον πρώτο δίσκο τουτουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος εισαγωγής. Οι υποψήφιοι του 2018 πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει το παρθενικό άλμπουμ τους το αργότερο έως το 1992.

Η λίστα θα αποσταλεί θα αποσταλεί σε ένα διεθνές σώμα με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες, ιστορικούς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας. Υπόψη θα ληφθούν παράγοντες όπως η μουσική επιρροή ενός καλλιτέχνη σε άλλους, το μήκος και το βάθος της καριέρας, το έργο, η καινοτομία και η υπεροχή στο στυλ και την τεχνική.

Η διαδικασία ψηφοφορίας

Το «Rock & Roll Hall of Fame» θα προσφέρει στο μουσικόφιλο κοινό και πάλι την ευκαιρία να συμμετάσχει επίσημα στη διαδικασία επιλογής. Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2017, οι χρήστες του διαδικτύου θα μπορούν να επισκεφτούν το rockhall.com/vote για να ψηφίσουν ποιος πιστεύουν ότι αξίζει περισσότερο την εισαγωγή στο «Hall of Fame «της Rock & Roll.

Οι πέντε κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως θα έχουν επιλεγεί από το κοινό, θα συγκροτήσουν μία ειδική λίστα που θα συνοδεύσει τα άλλα ψηφοδέλτια για να επιλεχθούν οι εισακτέοι του 2018. Για να ψηφίσετε αρκεί η σύνδεση με ένα λογαριασμό στο Facebook ή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι εισακτέοι του «Rock & Roll Hall of Fame» για το 2018 θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο του 2017 και το «HBO» θα μεταδώσει και πάλι την τελετή.

Η μεγάλη βραδιά που θα τιμήσει τους νέους ήρωες της rock θα διεξαχθεί στο Δημόσιο Αμφιθέατρο του Κλίβελαντ, στις 14 Απριλίου 2018. Θα είναι η κορύφωση μίας εβδομαδιαίας σειράς εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνει άνοιγμα έκθεσης, δωρεάν είσοδο στο Μουσείο της Rock & Roll και πολλά άλλα.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του «Rock & Roll Hall of Fame» που έχει ως έδρα το Κλίβελαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφηγείται την ιστορία του παγκόσμιου αντίκτυπου της rock & roll μέσω ειδικών εκθεμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της βιβλιοθήκης και των αρχείων του.

Οι υποψήφιοι προς ένταξη στο «Rock & Roll Hall of Fame» του 2018

Bon Jovi

Kate Bush

The Cars

Depeche Mode

Dire Straits

Eurythmics

J. Geils Band

Judas Priest

LL Cool J

MC5

The Meters

Moody Blues

Radiohead

Rage Against the Machine

Rufus featuring Chaka Khan

Nina Simone

Sister Rosetta Tharpe

Link Wray

The Zombies