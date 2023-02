George Michael, Kate Bush και White Stripes υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame το 2023

Ο George Michael, η Kate Bush και οι White Stripes συμπεριλαμβάνονται στους καλλιτέχνες που διεκδικούν φέτος μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των καλλιτεχνών και των συγκροτημάτων που είναι υποψήφιοι για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2023.

Μεταξύ αυτών, οι θρύλοι του metal Iron Maiden, οι πρωτοπόροι του post-punk που μετατράπηκαν σε dance-rock σχήμα Joy Division/New Order, το εκκεντρικό pop icon Cyndi Lauper, ο τιτάνας της pop George Michael, ο θρύλος της country Willie Nelson, οι Rage Against the Machine, οι πρωτοπόροι του grunge Soundgarden, οι αναβιωτές του garage blues The White Stripes και ο καυστικός τραγουδοποιός Warren Zevon.

Τη λίστα συμπληρώνουν επίσης οι Rage Against The Machine, η Kate Bush, οι A Tribe Called Quest, η Sheryl Crow, η Missy Elliot και οι The Spinners.

Από αυτούς τους υποψήφιους, οκτώ (ή μάλλον εννέα) είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά: Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes και Warren Zevon. Επίσης, οι The White Stripes και η Missy Elliott λαμβάνουν την υποψηφιότητα το πρώτο έτος που έχουν το δικαίωμα.

Αυτό σημαίνει, βέβαια, ότι οι υπόλοιποι έξι καλλιτέχνες είναι ξανά υποψήφιοι αφού είχαν προταθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν ψηφιστεί.

Η Kate Bush ήταν υποψήφια ξανά το 2018, το 2021 και το 2022, αλλά φαίνεται να έχει ούριο άνεμο στη φετινή υποψηφιότητά της, με το κλασικό τραγούδι της «Running Up That Hill» να έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης χρονιάς μετά την εμφάνισή του στη δημοφιλή σειρά «Stranger Things».

Οι Rage Against The Machine είναι υποψήφιοι για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame για τέταρτη συνολικά φορά. Το συγκρότημα ήταν ξανά υποψήφιο το 2018, το 2019 και το 2021.

Το soul συγκρότημα The Spinners ήταν επίσης υποψήφιο άλλες τρεις φορές, αλλά έχουν περάσει επτά χρόνια από την τελευταία υποψηφιότητά τους. Οι The Spinners είχαν διεκδικήσει και πάλι την είσοδό τους στο Rock & Roll Hall of Fame το 2012, το 2015 και το 2016.

Οι Soundgarden, οι Iron Maiden και οι A Tribe Called Quest είναι όλοι υποψήφιοι για δεύτερη φορά φέτος, αφού έχουν προταθεί μία φορά στο πρόσφατο παρελθόν – το 2020, το 2021 και το 2022, αντίστοιχα.

Ένας καλλιτέχνης έχει δικαίωμα υποψηφιότητας για το Rock & Roll Hall of Fame τουλάχιστον 25 χρόνια μετά την πρώτη του εμπορική κυκλοφορία.

Η Missy Elliott απέκτησε δικαίωμα υποψηφιότητας όταν το άλμπουμ της «Supa Dupa Fly», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1997, έγινε 25 ετών το περασμένο καλοκαίρι.

Οι The White Stripes δεν κυκλοφόρησαν ολοκληρωμένο άλμπουμ μέχρι το 1999, αλλά προφανώς απέκτησαν το δικαίωμα υποψηφιότητας λόγω του πρώτου single τους, «Let’s Shake Hands», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1998.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων του Rock & Roll Hall of Fame άρχισε να συνεδριάζει στις αρχές της φετινής χρονιάς και δεν ξεκίνησε τις συζητήσεις την αμέσως προηγούμενη χρονιά, όπως συνηθιζόταν προηγουμένως

Αυτό σημαίνει ότι το 2023 είναι κατά κάποιο τρόπο μια «χρονιά αναπλήρωσης» για τους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν μουσική για πρώτη φορά το 1997 ή το 1998.

Όσον αφορά το προαναφερθέν ζήτημα σχετικά με τον αριθμό των καλλιτεχνών που είναι υποψήφιοι για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame το 2023, τα δύο συγκροτήματα των Joy Division και των New Order διαγωνίζονται με μία κοινή υποψηφιότητα.

Για τους μη μυημένους, οι Joy Division ήταν ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που βοήθησε στην εξέλιξη του punk σε post-punk από το 1976-1980.

Μετά την αυτοκτονία του τραγουδιστή Ian Curtis στις αρχές του 1980, τα εναπομείναντα μέλη Bernard Sumner, Peter Hook και Stephen Morris σχημάτισαν τους New Order, πρόσθεσαν τον keyboardist Gillian Gilbert και ακολούθως έθεσαν το πρότυπο για το dance-rock και την εναλλακτική dance μουσική.

Αν και κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν με την ένταξη και των δύο συγκροτημάτων ως ένα, υπάρχει προηγούμενο: Στο παρελθόν, στο Rock & Roll Hall of Fame είχαν ενταχθεί μαζί οι Parliament/Funkadelic το 1997, οι (Young) Rascals επίσης το 1997, και οι Small Faces/Faces ως ένα το 2012.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2023 θα αποκαλυφθούν τον Μάιο και η τελετή θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Οι ψήφοι των πέντε πρώτων καλλιτεχνών από την ψηφοφορία του κοινού θα συνυπολογιστούν με τις ψήφους από το διεθνές σώμα ψηφοφορίας του Rock & Roll Hall of Fame.

Οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν online κάθε μέρα μέχρι τις 28 Απριλίου στη διεύθυνση vote.rockhall.com ή στο Μουσείο του Rock & Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που τιμά και γιορτάζει το Rock & Roll Hall of Fame. Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν πολλές γενιές και επηρέασαν αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους», δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Ιδρύματος Rock & Roll Hall of Fame.

Υπενθυμίζεται ότι στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022 εντάχθηκαν οι Eminem, Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar, Eurythmics, και Carly Simon, ενώ οι Judas Priest έλαβαν το βραβείο Μουσικής Αριστείας.

