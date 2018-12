Τα βρετανικά συγκροτήματα των Cure και Radiohead, όπως και η τραγουδίστρια Janet Jackson τιμήθηκαν από το «Rock and Roll Hall of Fame», που εδώ και καιρό ανοίγει τις πόρτες του και σε άλλα μουσικά είδη.

Μεταξύ των «νεοσύλλεκτων» για το 2019 είναι επίσης άλλα τρία βρετανικά συγκροτήματα, οι Def Leppard, οι Roxy Music και οι Zombies, που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά στιλ, όπως και η τραγουδίστρια Stevie Nicks, ήδη μέλος του «Rock and Roll Hall of Fame» με το συγκρότημα των Fleetwood Mac, η οποία αυτή τη φορά τιμήθηκε προσωπικά.

Ακόμα κι αν οι βραβευθέντες είναι κυρίως εκπρόσωποι της rock, η ένταξη της Janet Jackson καταδεικνύει τη βούληση του «Hall of Fame» να μην περιορίζεται αυστηρά στη ροκ. Εξάλλου, φιλοξενεί ήδη πολλούς ράπερ ή καλλιτέχνες folk μουσικής, reggae, soul και R&B.

Ένας καλλιτέχνης μπορεί να εκλεγεί 25 χρόνια μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου του.

Congratulations to @TheCure on their induction. We're excited to welcome the post-punk innovators to the Hall of Fame and celebrate with fans. Find bios, special ticket access info, official merch + more here: https://t.co/9aY5FO8gBH pic.twitter.com/Z35ePrEnL9

— Rock Hall (@rockhall) December 13, 2018