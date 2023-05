George Michael, Rage Against The Machine και Kate Bush στο Rock & Roll Hall of Fame για το 2023

Τα αποτελέσματα του Rock & Roll Hall of Fame για το 2023.

Οι George Michael, Rage Against The Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, Sheryl Crow και The Spinners είναι οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2023.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια Chaka Khan, ο μουσικός και παραγωγός Al Kooper και ο στιχουργός Bernie Taupin θα τιμηθούν με το Βραβείο Μουσικής Αριστείας του Rock & Roll Hall of Fame, ενώ ο εμπνευστής του hip-hop DJ Kool Herc και ο Link Wray θα λάβουν το Βραβείο Μουσικής Επιρροής.

Το Βραβείο Ahmet Ertegun, το οποίο τιμά τους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που δεν είναι καλλιτέχνες, θα απονεμηθεί στον αείμνηστο δημιουργό και παρουσιαστή της θρυλικής τηλεοπτικής εκπομπής «Soul Train», Don Cornelius.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame αποφασίστηκαν κατόπιν ψηφοφορίας από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, ιστορικούς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας.

Για να έχει δικαίωμα ένας καλλιτέχνης ή ένα συγκρότημα υποψηφιότητας στο Rock & Roll Hall of Fame, βασική προϋπόθεση είναι η πρώτη επίσημη ηχογράφησή του να έχει κυκλοφορήσει πριν από τουλάχιστον 25 χρόνια.

Οι Rage Against The Machine μπαίνουν τελικά στο Rock & Roll Hall of Fame μετά την πέμπτη υποψηφιότητά τους – μία παραπάνω από τις τέσσερις υποψηφιότητες της Kate Bush.

Ο George Michael, ο Willie Nelson, η Missy Elliott και η Sheryl Crow εντάσσονται στο Rock & Roll Hall of Fame με την πρώτη υποψηφιότητά τους.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ότι ο George Michael είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στην ψηφοφορία του κοινού για το Rock & Roll Hall of Fame 2023. Ο Βρετανός pop star, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016, ήταν ο μοναδικός από τους φετινούς υποψηφίους που ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο ψήφους στην ψηφοφορία του κοινού.

Επίσης, η Missy Elliott είναι ο μόνος καλλιτέχνης που γίνεται μέλος του Rock & Roll Hall of Fame την πρώτη χρονιά που είχε το δικαίωμα.

Στους φετινούς υποψηφίους που θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2024 για μια ακόμη ευκαιρία περιλαμβάνονται οι Soundgarden, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, A Tribe Called Quest, Iron Maiden και Warren Zevon.

Η τελετή του Rock and Roll Hall of Fame για 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Barclays Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 3 Νοεμβρίου.