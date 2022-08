Ο Robert Trujillo των Metallica είναι υπερήφανος για τους Rage Against The Machine

Ο Robert Trujillo θυμήθηκε την εποχή που οι Rage Against The Machine άνοιγαν τις συναυλίες του συγκροτήματός του Suicidal Tendencies.

Ο Robert Trujillo των Metallica δήλωσε υπερήφανος για τους Rage Against The Machine μετά τη συναυλία τους στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης την Κυριακή 14 Αυγούστου.

Ο 57χρονος μπασίστας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία παρασκηνιακή φωτογραφία του με τον μπασίστα των Rage Against The Machine, Tim Commerford και έγραψε: «Ο Timmy C τα έσπασε χθες το βράδυ! Ήταν τόσο ωραίο που τα είπαμε με τον πανίσχυρο groove master και την ομάδα του».

Ο Robert Trujillo θυμήθηκε επίσης ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Rage Against The Machine έκαναν περιοδεία με το συγκρότημά του, Suicidal Tendencies, στο οποίο βρισκόταν πριν ενταχθεί στους Metallica.

«Ήμουν τόσο υπερήφανος γι’ αυτούς τους τύπους χθες το βράδυ», συνέχισε.

«Έκαναν την πρώτη τους περιοδεία ανοίγοντας τις συναυλίες των Suicidal λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου τους στην Ευρώπη και να ‘μαστε 30 χρόνια αργότερα να κάνουν πέντε sold out συναυλίες στο The Garden», ανέφερε.

Οι Rage Against The Machine άνοιγαν τις συναυλίες του hardcore συγκροτήματος από το Λος Άντζελες στην Ευρώπη στα τέλη του 1992.

Ένα χρόνο αργότερα το σκηνικό αντιστράφηκε όταν τόσο οι Suicidal Tendencies όσο και το side project τους Infectious Grooves (με τον Robert Trujillo στο μπάσο) άνοιγαν τις συναυλίες των RATM μετά την επιτυχία του πρώτου άλμπουμ τους.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ του frontman των Suicidal Tendencies και ων Infectious Grooves, Mike Muir και των Rage Against The Machine άρχισαν να οξύνονται.

Οι Infectious Grooves ηχογράφησαν, μάλιστα, για το τρίτο άλμπουμ τους, το «Groove Family Cyco» του 1994, το τραγούδι «Do What I Tell Ya», το οποίο ήταν μια αιχμή για το Killing In The Name των RATM.

Οι Rage Against The Machine αναγκάστηκαν πρόσφατα να ακυρώσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους «Public Service Announcement Tour», συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στο φεστιβάλ «Reading & Leeds» του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή ο τραγουδιστής τους Zack de la Rocha υπέστη ρήξη του Αχιλλείου τένοντα.

Ο Zack de la Rocha τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης μόλις συναυλίας του «Public Service Announcement Tour», της πρώτης περιοδείας των Rage Against The Machine μετά από έντεκα χρόνια. Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε στη συνέχεια να εμφανίζεται καθισμένος σε μια καρέκλα στις υπόλοιπες συναυλίες στις ΗΠΑ.

Οι Rage Against The Machine ολοκλήρωσαν το βορειοαμερικανικό σκέλος του «Public Service Announcement Tour» με πέντε συνεχόμενες συναυλίες στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης στις 8, 9, 11, 12 και 14 Αυγούστου.