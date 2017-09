Το τραγούδι είναι το τελευταίο single από το δέκατο έβδομο σόλο άλμπουμ της πρώην φωνής των Led Zeppelin

Η πρώην φωνή των Led Zeppelin κυκλοφόρησε το νέο του single «Bluebirds Over the Mountain», το τραγούδι μας έρχεται μέσα από το Carry Fire, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου.

Το άλμπουμ, το δέκατο έβδομο σόλο για τον Robert Plant, είναι η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Lullaby and… The Ceaseless Roar και έχει ήδη από το δίσκο προηγούνται τα δύο singles The May Queen και Bones of Saint. Το νέο τραγούδι, έγινε με τη συμμετοχή της Chrissie Hynde, της τραγουδίστριας των Pretenders, είναι μια blues-rock επανερμηνεία ενός κλασικού τραγουδιού της δεκαετίας του 50 που γράφτηκε από τον Ersel Hickey και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τους Beach Boys και τον Ritchie Valens, που έγινε γνωστός στο κοινό με το La Bamba.