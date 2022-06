Ο Robert Plant των Led Zeppelin αποκαλύπτει γιατί απέρριψε ρόλο στο «Game Of Thrones»

Ο Robert Plant αποκάλυψε ότι απέρριψε την πρόταση που του έγινε να εμφανιστεί στο «Game Of Thrones», σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που ήδη είχε χρησιμοποιήσει την ιδέα των αφηνιασμένων πολεμιστών με σπαθιά στο κλασικό τραγούδι «Immigrant Song» των Led Zeppelin, δεν ήθελε να παίξει έναν τυποποιημένο ρόλο στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά φαντασίας.

«Εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα!», είπε ο Robert Plant σε συνέντευξή του στον Καναδό παρουσιαστή και δημοσιογράφο George Stroumboulopoulos, μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Στην ερώτηση αν έχει παρακολουθήσει ποτέ τη σειρά επικής φαντασίας του George R. R. Martin, ο Robert Plant απάντησε «Όχι», για να προσθέσει στη συνέχεια αδιάφορα: «Μου πρότειναν έναν ρόλο σε αυτή τη σειρά».

«Και είπες, όχι;», τον ρώτησε ο παρουσιαστής. «Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να είμαι τυποποιημένος», αστειεύτηκε ο Plant, προκαλώντας τα γέλια του κοινού. «Θέλω να πω, εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα!», συνέχισε.

«Θυμηθείτε το “Immigrant Song” και στο γεγονός ότι οι Led Zeppelin συμμετείχαν σε μια εκδήλωση πολιτιστικών ανταλλαγών στην Ισλανδία με την ισλανδική κυβέρνηση. Έτσι, δεν ήξεραν πραγματικά ποιοι ήταν αυτοί που είχαν προσκαλέσει στο μικρό τους νησί», ανέφερε.

Ο Robert Plant περιέγραψε επίσης πώς εμπνεύστηκε τους στίχους του κλασικού τραγουδιού «Immigrant Song», που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Led Zeppelin III» του 1970.

«Έτσι, επιστρέφοντας στο αεροπλάνο, άρχισα να σκέφτομαι, επειδή αγαπώ τη δυτικοευρωπαϊκή ιστορία, ίσως από την Εποχή του Χαλκού μέχρι όλη την παλιά θρησκεία, την εποχή που ήμασταν πραγματικά σε επαφή με τη γη μας. Και έτσι το θέμα των Βίκινγκς προέκυψε από όλη αυτή την ιδέα να εμφανιστούμε στην Ισλανδία και να γνωρίσουμε αυτό το καταπληκτικό τοπίο και τους ανθρώπους», θυμήθηκε.

«Ναι, έχω πολλά να απαντήσω, πραγματικά, γιατί δεν έχω δει ποτέ τόσες πολλές μπάντες με διπλά τσεκούρια. Αν δεν υπήρχε το “Immigrant Song” θα μπορούσαν όλοι να μοιάζουν με τους Soft Cell», συνέχισε.

Στην ερώτηση για τον ρόλο που του προσφέρθηκε στο «Game Of Thrones», στο οποίο εμφανίστηκαν οι Mastodon, οι Coldplay, ο Gary Lightbody των Snow Patrol, ο Sigur Rós και ο Ed Sheeran, ο Robert Plant στράφηκε στον υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων του, που βρισκόταν εκτός κάμερας και ρώτησε: «Ποιος ρόλος ήταν αυτός, Nick; Ξέρεις;»

«Νόμιζα ότι έπρεπε να καβαλήσω ένα άλογο», σημείωσε, χωρίς να θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες.

Did you know Robert Plant was offered a role in Game of Thrones? Here's why he turned it down. pic.twitter.com/vc00AenZNq

— George FKN StroumbouloPHÒulos 🐺 (@strombo) June 14, 2022