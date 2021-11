Robert Plant και Alison Krauss τραγουδούν μαζί το «It Don’t Bother Me»

Το «It Don’t Bother Me» είναι η τελευταία πρόγευση από το νέο άλμπουμ του Robert Plant και της Alison Krauss.

Στις 19 Νοεμβρίου, ο Robert Plant και η Alison Krauss θα κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ τους «Raise The Roof», προσφέροντας μια φρέσκια, κοσμική σύγκρουση πρώιμων blues, άγνωστων country τραγουδιών, επαναστατικού folk-rock και χαμένης soul μουσικής που γράφτηκε από δώδεκα θρύλους και αφανείς ήρωες του περασμένου αιώνα.

Σε παραγωγή του T Bone Burnett, τo «Raise The Roof» και η λίστα των τραγουδιών που περιέχει, αποτυπώνουν τόσο τις βαθιά ριζωμένες επιρροές όσο και τις πρόσφατες αποκαλύψεις του Robert Plant και της Alison Krauss.

Στο «It Don’t Bother Me», την τελευταία πρόγευση του άλμπουμ, οι δύο καλλιτέχνες μετατρέπουν τη σόλο ακουστική σύνθεση του Bert Jansch σε μια δυναμική ενορχήστρωση με επικεφαλής την Alison Krauss, που προσθέτοντας φαντασμαγορικές πινελιές από dolceola, μαρξόφωνο, pedal steel, handclaps και κρουστά, καθώς και τις κιθάρες που παίζουν ο Marc Ribot και ο David Hidalgo των Los Lobos.

Ο Robert Plant λέει σχετικά με την προσθήκη του «It Don’t Bother Me» στο «Raise The Roof»: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του Bert Jansch από τότε που ήμουν έφηβος, και όλου αυτού του ιρλανδικού, σκωτσέζικου, αγγλικού folk ύφους που έχει μια διαφορετική χροιά και διαφορετική οπτική γωνία στους στίχους. Ήμουν πολύ πρόθυμος να φέρω κάτι από αυτό στην εικόνα».

Η Alison Krauss σχολιάζει: «Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια είναι τα τραγούδια και οι τραγουδοποιοί που δεν είχα ακούσει ποτέ. Η συνεργασία με τον Robert, και με τον T Bone είναι πάντα μια σπουδαία επιμόρφωση πάνω στην ιστορία της μουσικής».

Το «It Don’t Bother Me» έπεται του lead single του «Raise The Roof», «Can’t Let Go», το οποίο παρέμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 των Americana ραδιοφωνικών charts στις ΗΠΑ, καθώς και του μοναδικού πρωτότυπου τραγουδιού του άλμπουμ, «High and Lonesome», το οποίο υπογράφουν ο Robert Plant και ο T Bone Burnett.

Μετά το μνημειώδες και πλατινένιο άλμπουμ «Raising Sand» του 2007, το οποίο κέρδισε και τα έξι βραβεία Grammy για τα οποία ήταν υποψήφιο (συμπεριλαμβανομένου του βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και της Ηχογράφησης της Χρονιάς), ο Robert Plant και η Alison Krauss «εξακολουθούν να είναι η απόδειξη ότι μερικές φορές τα καλύτερα πράγματα προέρχονται από απρόσμενες συνεργασίες» (Entertainment Weekly).

Στο «Raise The Roof», βγαίνουν ακόμα περισσότερο έξω από τη ζώνη άνεσής τους, επεκτείνοντας την απροσδόκητη, απαράμιλλη συνεργασία τους σε αξιοσημείωτες νέες κατευθύνσεις.

Ενώ οι ηχογραφήσεις για το άλμπουμ ξεκίνησαν στο Νάσβιλ τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκαν μόλις λίγες εβδομάδες πριν ο κόσμος βάλει λουκέτο λόγω της πανδημίας, η Alison Krauss θυμάται ότι έστειλε στον Robert Plant το κλασικό τραγούδι «Can’t Let Go» των Randy Weeks και Lucinda Williams πριν από τουλάχιστον δέκα χρόνια και «μοιάζει σαν να μην πέρασε καθόλου ο χρόνος» (NPR Music).

Σε άλλα σημεία του «Raise The Roof», ο Robert Plant και η Alison Krauss διασκευάζουν τραγούδια των Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Ola Belle Reed, Brenda Burns και άλλων, με ενορχηστρώσεις ακόμα πιο επιβλητικές και μαγευτικές από αυτές του «Raising Sand».