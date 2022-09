Robert Plant και Alison Krauss ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και ανακοινώνουν το άλμπουμ «Raise The Roof»

Ακούστε το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Robert Plant και της Alison Krauss.

Δεκατρία χρόνια μετά το άλμπουμ – έκπληξη «Raising Sand», ο Robert Plant και η Alison Krauss επανασυνδέονται για να παρουσιάσουν τη συνέχειά του.

Το άλμπουμ με τίτλο «Raise The Roof» θα κυκλοφορήσει από τη Warner Music στις 19 Νοεμβρίου και το πρώτο single, μια διασκευή του τραγουδιού «Can’t Let Go» της Lucinda Williams του 1998, είναι ήδη διαθέσιμο.

Η παραγωγή του «Raise The Roof» έγινε από τον T-Bone Burnett, ο οποίος συνεργάστηκε επίσης με τον Robert Plant και την Alison Krauss στο «Raising Sand». Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει διασκευές σε τραγούδια των Merle Haggard, Allen Toussaint, Everly Brothers και Bert Jancsh, καθώς και το πρωτότυπο τραγούδι «High and Lonesome».

Τους δύο τραγουδιστές συνόδευσαν στο στούντιο ο ντράμερ Jay Bellerose, οι κιθαρίστες Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell και Buddy Miller, οι μπασίστες Dennis Crouch και Viktor Krauss και ο κιθαρίστας του pedal steel Russ Pahl.

Ο Robert Plant και η Alison Krauss γνωρίστηκαν το 2004 σε μια συναυλία αφιέρωμα του Lead Belly στο Rock & Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου ερμήνευσαν το τραγούδι «Black Girl» του Belly.

Ο Plant δεν είχε δει την Krauss να τραγουδάει μέχρι εκείνη τη νύχτα και όντως ενδιαφέρθηκε πολύ να συνεργαστεί μαζί της. «Την άκουσα να τραγουδάει και σκέφτηκα ότι υπήρχε κάτι. Έμοιαζε με μια ανεκμετάλλευτη ζώνη. Είχε μια υπόσχεση που ξυπνάει αναμνήσεις στη φωνή της. Ήταν σαν να περίμενε να ανοίξει περισσότερο», σχολίασε στο παρελθόν ο τραγουδιστής των Led Zeppelin.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Led Zeppelin: Νέες πληροφορίες για το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα

Ο Robert Plant και η Alison Krauss συναντήθηκαν με τον T-Bone Burnett σε ένα στούντιο του Νάσβιλ το 2006 για να δημιουργήσουν ένα άλμπουμ με διασκευές σε άγνωστα τραγούδια όπως το «Through The Morning, Through The Night» του Gene Clark, το «Killing The Blues» του Rowland Salley και το «Your Long Journey» του Doc Watson.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, το άλμπουμ «Raising Sand» έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard 200 και κέρδισε έξι βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Οι φήμες για μια συνέχεια κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια και οι δύο καλλιτέχνες προσπάθησαν για λίγο μπαίνοντας στο στούντιο με τον παραγωγό Daniel Lanois, πριν βάλουν το πρότζεκτ στο συρτάρι, αλλά η Alison Krauss λέει ότι δεν ένιωσε έτοιμη μέχρι που άκουσε το «Quattro (World Drifts In)» των Calexico.

«Εκείνη ήταν η στιγμή που ήξερα ότι θα κάναμε άλλο ένα άλμπουμ. Θέλαμε να προχωρήσει. Φέραμε άλλους ανθρώπους, άλλες προσωπικότητες μέσα στην μπάντα, και το γεγονός ότι βρεθήκαμε ξανά στο στούντιο έφερε μια νέα οικειότητα στις αρμονίες», δήλωσε η bluegrass – country ερμηνεύτρια.

Ο Robert Plant πρόσθεσε: «Ακούς κάτι και λες: “Φίλε, άκου αυτό το τραγούδι, πρέπει να το τραγουδήσουμε!”. Είναι σαν διακοπές, πραγματικά, το τέλειο μέρος για να πας εκεί που δεν περίμενες να το βρεις».

Ο Plant και η Krauss σχεδιάζουν να περιοδεύσουν το 2022.

Το tracklist του άλμπουμ «Raise The Roof»

1. Quattro (World Drifts In)

2. The Price of Love

3. Go Your Way

4. Trouble With My Lover

5. Searching for My Love

6. Can’t Let Go

7. It Don’t Bother Me

8. You Led Me to the Wrong

9. Last Kind Words Blues

10. High and Lonesome

11. Going Where the Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me