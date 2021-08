Ο Robby Krieger των Doors γράφει την αυτοβιογραφία του

Άγνωστες ιστορίες από τα δυναμικά χρόνια των Doors θα φέρει στο φως το βιβλίο του Robby Krieger.

Ο κιθαρίστας Robby Krieger των Doors ανακοίνωσε ότι γράφει την πρώτη του αυτοβιογραφία. Το βιβλίο με τίτλο «Set the Night on Fire: Living, Dying and Playing Guitar with The Doors» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από τον εκδοτικό Οίκο Little, Brown and Company.

Οι Doors δεν χρειάζονται συστάσεις και σε έναν τέλειο κόσμο ούτε ο Robby Krieger θα χρειαζόταν. Εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993, χαιρετίστηκε από το «Rolling Stone» ως ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών και εξακολουθεί να συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως η Miley Cyrus και οι Alice in Chains μέχρι σήμερα.

Όμως ο Robby Krieger δεν μιλά συχνά για την αξιοσημείωτη καριέρα του και για το λόγο αυτό η αυτοβιογραφία του αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.

Στο βιβλίο περίπου 320 σελίδων, το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του συγγραφέα και πρώην τραγουδιστή των Dead Kennedys, Jeff Alulis, ο θρυλικός μουσικός μιλά για τη μυθική καριέρα των Doors και τη δική του ζωή.

Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου, το «Set the Night on Fire: Living, Dying και Playing Guitar with The Doors» υπόσχεται «ιστορίες που δεν έχουν ξαναειπωθεί από τα δυναμικά χρόνια των Doors, καθώς και μια νέα οπτική για την πληθώρα των εμβληματικών στιγμών του συγκροτήματος και μία εικόνα για την καριέρα του Krieger».

Μέσα από μια σειρά σύντομων χρονογραφημάτων, ο κιθαρίστας των Doors μεταφέρει τους αναγνώστες εκεί όπου συνέβησαν όλα.

Στο ενεχυροδανειστήριο, από το οποίο αγόρασε την πρώτη του κιθάρα, στο κελί φυλακής όπου οδηγήθηκε έφηβος μετά από έφοδο για ναρκωτικά, στο σαλόνι των γονιών του όπου συνέθεσε τα πρώτα τραγούδια με τον Jim Morrison, στα άδεια μπαρ και τα πάρτι στην αυλή όπου οι Doors έδωσαν τις πρώτες αδέξιες συναυλίες τους, στα στούντιο όπου ηχογραφήθηκαν τα εμβληματικά τραγούδια τους και στους πολλούς χώρους όπου οι συναυλίες έληγαν με ιστορικές ταραχές .

Στο βιβλίο ο Robby Krieger αποκαλύπτει, επίσης, συγκινητικές λεπτομέρειες για τους πιο δύσκολους αγώνες της ζωής του, τον εθισμό του στα ναρκωτικά, τα προβλήματα ψυχικής υγείας του δίδυμου αδελφού του και τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Η αυτοβιογραφία του θα κυκλοφορήσει στις 12 Οκτωβρίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.