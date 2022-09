Ο Robbie Williams γιορτάζει 25 χρόνια σόλο καριέρας με το νέο άλμπουμ «XXV»

Το άλμπουμ περιέχει νέες εκτελέσεις των πιο επιτυχημένων τραγουδιών του Robbie Williams και ολοκαίνουργια τραγούδια.

Ο Robbie Williams γιορτάζει τα 25 χρόνια της σόλο καριέρας του με το νέο άλμπουμ «XXV», το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει αμέτρητα hit singles του Robbie Williams και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών, τα οποία έχουν ενορχηστρωθεί εκ νέου από τους Jules Buckley, Guy Chambers και Steve Sidwell και έχουν ηχογραφηθεί με την φημισμένη ορχήστρα Metropole Orkest στην Ολλανδία.

Το «XXV» είναι διαθέσιμο σε CD (standard και deluxe), βινύλιο και κασέτα. Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, αποκαλύφθηκε η νέα έκδοση του «Angels».

Τόσο η standard όσο και η deluxe έκδοση άλμπουμ περιλαμβάνουν το ολοκαίνουργιο «Lost», ένα συγκινητικό τραγούδι στο κλασικό ύφους του Robbie Williams με σπαρακτικούς στίχους, πιάνο και δυναμικά έγχορδα.

Η deluxe έκδοση του άλμπουμ θα περιέχει τρία ακόμα ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «Disco Symphony», «More Than This» και «The World And Her Mother».

Μετά από την τεράστια επιτυχία του με τους Take That, ο Robbie Williams ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του πριν από 25 χρόνια, το 1997, με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του, «Life Thru A Lens» και γρήγορα έγινε γνωστός για το συνδυασμό σπουδαίων τραγουδιών, συναρπαστικών ζωντανών εμφανίσεων και μιας γοητευτικής και διασκεδαστικής προσωπικότητας που του χάρισε περισσότερους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Το «Life Thru A Lens» ήταν το πρώτο άλμπουμ στη σόλο καριέρα του Robbie Williams που κατέκτησε το No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επιτυχημένα singles του άλμπουμ που περιλαμβάνονται στο «XXV» είναι το «Let Me Entertain You», το οποίο συνοδευόταν εμβληματικό ασπρόμαυρο music video όπου ο Robbie φοράει μια φόρμα με κοσμήματα και μονόχρωμο μακιγιάζ, και το θρυλικό «Angels», το οποίο εκτόξευσε τον Robbie διεθνώς ως σόλο καλλιτέχνη και παραμένει το τραγούδια του με τις υψηλότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης το «Millennium», το πρώτο σόλο single του Robbie Williams που ανέβηκε στο No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Top 10 επιτυχίες «Strong» και «No Regrets», και τη δεύτερο No. 1 επιτυχία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, «She’s The One». Όλα τα τραγούδια συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «I’ve Been Expecting You» του 1998.

Από το άλμπουμ «Sing When You’re Winning» του 2000 περιλαμβάνονται στο «XXV» το «Supreme», το ντουέτο με την Kylie Minogue στο «Kids», το «Rock DJ», που απέκτησε με ένα πρωτοποριακό βίντεο και το «The Road To Mandalay».

Άλλες επιτυχίες που θα συναντήσουμε στο «XXV» είναι τα «Feel» και «Come Undone», τα οποία εμφανίστηκαν το 2002 στο πέμπτο συνεχόμενο Νο. 1 άλμπουμ του Robbie Williams στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Escapology», καθώς και το «Candy», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου το 2012.

Ο Robbie Williams δήλωσε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το νέο άλμπουμ μου “XXV”, το οποίο τιμά πολλά από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τα τελευταία 25 χρόνια. Κάθε τραγούδι έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, οπότε ήταν πραγματικά συναρπαστικό που τα ηχογράφησα ξανά με το Metropole Orkest. Ανυπομονώ να το ακούσετε όλοι σας».

Το «XXV» αποτελεί άλλο ένα τεράστιο ορόσημο στη λαμπρή καριέρα ενός από τους πιο διακεκριμένους καλλιτέχνες στον κόσμο.

Ο Robbie Williams έχει 6 από τα 100 άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της Βρετανίας, έχει πουλήσει 80 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, έχει 14 singles που ανέβηκαν στο No. 1 των charts και 18 BRIT Awards, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Στα υπόλοιπα άλμπουμ του που κατέκτησαν το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται το «Swing When You’re Winning» με swing διασκευές, το «The Heavy Entertainment Show» του 2016 και πιο πρόσφατα το «The Christmas Present», που κυκλοφόρησε το 2019 και χάρισε στον Robbie Williams το 13ο άλμπουμ του στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Elvis Presley για τον σόλο καλλιτέχνη με τα περισσότερα άλμπουμ στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το σύνολο των άλμπουμ του Robbie Willams που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 charts τόσο σε όλη τη σόλο καριέρα του όσο και στην πορεία του με τους Take That είναι 17, αριθμός που τον κατατάσσει στα τρία κορυφαία ονόματα όλων των εποχών με τα περισσότερα No. 1 σε όλη τη δισκογραφία τους.

Ο Robbie Williams έχει επίσης συγκεντρώσει 60 εκατομμύρια λίρες μέχρι σήμερα για φιλανθρωπικούς σκοπούς ως συνιδρυτής του Soccer Aid για τη UNICEF από το 2006 και αυτό το μήνα παρουσίασε την πρώτη του συλλογή έργων τέχνης με τον Ed Godrich, με τίτλο «Black and White Paintings», η οποία φιλοξενήθηκε σε έκθεση του οίκου Sotheby’s.

