Robbie Williams: «Το ξεφάντωμα με τους Oasis ήταν η αρχή της νέας μου ζωής»

«Πήγα με ένα φλασκί γεμάτο σαμπάνια και μία τσέπη γεμάτη κοκαΐνη, έτοιμος να τρελαθώ».

Ο Robbie Williams παραδέχτηκε ότι οι στιγμές που πέρασε διασκεδάζοντας με τους Oasis στα παρασκήνια του «Glastonbury» ήταν καταλυτικές για να ξεκινήσει τη «νέα ζωή του» μετά την αποχώρησή του από τους Take That.

Στην έναρξη της περιοδείας του «XXV Tour» από το The O2 του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής (09/10), ο 48χρονος τραγουδιστής θυμήθηκε ότι γνώρισε τον Liam και τον Noel Gallagher στο παγκοσμίου φήμης μουσικό φεστιβάλ στο Somerset της νοτιοδυτικής Αγγλίας, το 1995, λίγο μετά τη μεγάλη απόφασή του να αποχωρήσει από το boy band που έκανε θραύση στα charts εκείνη την εποχή.

Παρόλο που οι σχέσεις του με τους Oasis χάλασαν γρήγορα, με τον Noel Gallagher να τον χαρακτηρίζει ως τον «χοντρό χορευτή από τους Take That» και να πυροδοτεί μία από τις πιο διαβόητες διαμάχες της μουσικής, ο Robbie Williams αναγνώρισε ότι οι στιγμές που πέρασαν μαζί τον έβαλε σε τροχιά να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους σόλο τραγουδιστές όλων των εποχών.

Πριν ερμηνεύσει μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Don’t Look Back In Anger» των Oasis, ο Robbie Williams είπε στο κοινό: «Άρχισα να παίρνω ιδέες για να γράψω τα δικά μου τραγούδια. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο και έκανα το ολέθριο λάθος να παραβώ τους κανόνες. Δεν μπορούσαν να με συγκρατήσουν πια».

«Έφυγα με ένα φλασκί γεμάτο σαμπάνια και μία τσέπη γεμάτη κοκαΐνη, έτοιμος να τρελαθώ και πήγα στο “Glastonbury” για να ξεκινήσω αυτό που δεν ήξερα ότι θα ήταν η αρχή της νέας ζωής μου. Όταν ήμουν εκεί, κάθισα με αυτή την παρέα…», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους Oasis.

Στη συνέχεια το κοινό τραγούδησε μαζί του το «Don’t Look Back In Anger» και ο Robbie αστειεύτηκε στο τέλος ότι το τραγούδι «πήγε λίγο-πολύ καλά».

Ο Robbie Williams συνδύασε τη συναυλία του με ιστορίες από τη ζωή του, καθώς η περιοδεία του έχει επετειακό χαρακτήρα: Γιορτάζει τα 25 χρόνια της σόλο της καριέρας του και την πρόσφατη κυκλοφορία του άλμπουμ του «XXV».

Κάποια στιγμή έπαιξε στη μεγάλη οθόνη το μουσικό βίντεο για το πρώτο single των Take That, το «Do What You Like», στο οποίο εμφανιζόταν ο ίδιος, ο Gary Barlow, ο Jason Orange, ο Mark Owen και ο Howard Donald χωρίς μπλούζα και πασαλειμμένοι με ζελέ.

Αφού θυμήθηκε το βίντεο, στη συνέχεια τραγούδησε το «Everything Changes», προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών του.

Ο Robbie Williams αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρετικά επιτυχημένη επιστροφή των Take That και στην επανένωσή του με το συγκρότημα το 2010 για το άλμπουμ «Progress».

Πριν τραγουδήσει το «The Flood» από το «Progress» είπε: «Οι Take That έγιναν μία οδυνηρή, μακρινή ανάμνηση. Μέχρι που επέστρεψαν και ήταν πιο μεγάλοι από τότε! Επέστρεψαν και ήταν πιο μεγάλοι από τότε! Και χάρηκα γι’ αυτούς και σκέφτηκα: “Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πήγαινε μαζί τους”».

Πριν κλείσει τη συναυλία με την εξαιρετικά επιτυχημένη μπαλάντα του «Angels» από το 1997, ο Robbie Williams σχολίασε: «Η ζωή είναι ωραία».