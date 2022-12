Robbie Williams: «Βρισκόμουν στη μέση ενός νευρικού κλονισμού, του πρώτου από τους πολλούς»

Ο Robbie Williams μίλησε για το βάρος που του άσκησε η επιτυχία σε νεαρή ηλικία.

Ο Robbie Williams περιέγραψε τις συνθήκες της αποχώρησής του από τους Take That το 1995 και αποκάλυψε ότι υπέστη «νευρικό κλονισμό» εκείνη την εποχή.

Ο 48χρονος τραγουδιστής μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή «My Life Thru A Lens» του Scott Mills στο BBC Radio 2 και υπήρχαν πολλά θέματα για να μιλήσουν, καθώς η φιλία τους ξεκινάει από τότε που ο Scott ήταν ένας νέος ραδιοφωνικός παραγωγός που παρουσίαζε ένα νέο boy band που ονομαζόταν Take That στη σκηνή ενός τοπικού ραδιοφωνικού roadshow.

Ακολούθησε η αλματώδης άνοδος τους Take That, η αποχώρηση του Robbie Williams και η εξίσου θεαματική σόλο καριέρα του Βρετανού τραγουδιστή.

«Νομίζω ότι βρισκόμουν στη μέση ενός νευρικού κλονισμού, του πρώτου μου από τους πολλούς. Όλες οι πληροφορίες που έμπαιναν στον υπολογιστή είχαν κάνει τον υπολογιστή να υπερφορτωθεί», παραδέχτηκε ο Robbie Williams, μιλώντας για την εποχή που πήρε την απόφαση να χωρίσει τους δρόμους του με τους Take That.

«Τα πράγματα δεν ήταν καλά στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά με τη δουλειά μου και έπειτα ήμουν νέος σε αυτό το φαινόμενο της υπερβολικής φήμης», συνέχισε.

Ο Robbie Williams υποστήριξε ότι κάποια από τα προβλήματά του οφείλονταν στο γεγονός ότι γνώρισε πολύ ξαφνικά την επιτυχία της φήμης όταν ήταν αρκετά νέος.

«Έδινα εξετάσεις στο Λύκειο, στις οποίες απέτυχα, για να βρεθώ μετά ξαφνικά στην Ιαπωνία και να υπάρχουν 3.000 θαυμαστές έξω και στη συνέχεια αυτό να συμβαίνει παντού όπου πηγαίνουμε», είπε.

«Ήταν ανασφαλές και ήταν σουρεαλιστικό και αυτό, σε συνδυασμό με όσα έπαιρνα για να αντιμετωπίσω τη ζωή μου και τον τρόπο που αντιδρούσε το σώμα και το μυαλό μου σε αυτά, δεν πήγε καλά», εξήγησε.

Ο Robbie Williams εγκατέλειψε τους Take That στη μέση της παγκόσμιας περιοδείας τους «Nobody Else» και δήλωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τον παρότρυναν να αποχωρήσει πριν τελειώσουν οι συναυλίες.

«Ένιωθα σαν να βρισκόμουν σε κάποιο φλεγόμενο κτίριο και έπρεπε να βγω έξω. Έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Και μετά είπα: “Εντάξει, θα κάνω αυτή την περιοδεία και μετά θα φύγω”. Και πραγματικά μου είπαν: “Βασικά, αν πρόκειται να φύγεις, μπορείς να φύγεις τώρα;”», περιέγραψε.

Ο Robbie Williams πραγματοποίησε στη συνέχεια μια επιτυχημένη σόλο καριέρα, αλλά επανεντάχθηκε στους Take That από το 2010 έως το 2014 και έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις με το συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια.