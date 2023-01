Ο Robbie Williams θα κυκλοφορήσει δύο νέα άλμπουμ το 2023

Ο Robbie Williams περιέγραψε τα σχέδιά του για τη φετινή χρονιά και μοιράστηκε τις σκέψεις του για όσα θα ήθελε να κάνει.

Ο Robbie Williams σχεδιάζει να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ το 2023.

Ο Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει ηχογραφήσει άφθονα τραγούδια για το side project του Lufthaus, με τους οποίους κυκλοφόρησε το πρώτο τους single τον Μάρτιο του 2022, αλλά θέλει να επικεντρωθεί στις ζωντανές εμφανίσεις τους προς το παρόν.

Αλλά οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν πολλή νέα μουσική, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του podcast «Robbie Williams Rewind».

«Έχω δύο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα. Έχω ένα θησαυροφυλάκιο με νέα πράγματα των Lufthaus. Θα μπορούσα να κάνω τρία άλμπουμ ως Robbie Williams, αλλά γράφονται νέα πράγματα και ενθουσιάζεσαι με αυτά. Θέλω να βγάλω ένα άλμπουμ πριν από το καλοκαίρι», ανέφερε.

Ο Robbie Williams έχει πολλές ιδέες για τις μελλοντικές κυκλοφορίες και εκμυστηρεύτηκε την επιθυμία του να δημιουργήσει τη συνέχεια του dance άλμπουμ «Rudebox» του 2006, στο οποίο συμμετείχαν οι Pet Shop Boys και στην παραγωγή του οποίου συμμετείχε ο Mark Ronson.

Εξηγώντας τις προθέσεις του για τους Lufthaus, συνέχισε: «Δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρξει άλμπουμ από τους Lufthaus. Εμφανιστήκαμε στην Ίμπιζα και όλοι τρελάθηκαν και ο DJ είπε: “Μας αγαπούν φίλε”. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι live οι Lufthaus».

«Θα ήθελα να κάνω ένα “Rudebox 2” επίσης, αλλά αλλάζω ανάλογα με τον άνεμο», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Robbie Williams εξομολογείται τον έρωτά του για την Kylie Minogue

Ο 48χρονος τραγουδιστής εξομολογήθηκε επιπλέον ότι θα προτιμούσε να τραγουδάει περισσότερα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του από τις συλλογές του «Under the Radar».

«Θέλω να κάνω περισσότερες συναυλίες για το “Under the Radar”, καθώς υπάρχει ο Robbie η δημόσια προσωπικότητα, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι μπροστά από τη σκηνή που θέλουν περισσότερα», είπε.

«Υπάρχουν όμως και 17.000 άλλοι που ξέρουν το “Feel” και το “She’s The One”. Είναι πολύ ενοχλητικό που δεν μπορώ να τραγουδήσω το “Andy Warhol” ή το “Just Want People To Like Me”. Αυτό θα προτιμούσα να το κάνω, αλλά είμαι εκεί για να προσφέρω μια υπηρεσία», συνέχισε.

Ο Robbie Williams εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να γράψει τραγούδια με τον James Blunt.

«Θέλω να γράψω με τον James. Έχουμε πετύχει ο ένας τον άλλον πολλές φορές φέτος. Λέμε συνέχεια ότι θα μπούμε σε ένα στούντιο αλλά σπάνια καθόμαστε σε ένα μέρος», εξήγησε.

Ο Robbie Williams γιόρτασε τα 25 χρόνια της καριέρας του ως σόλο τραγουδιστής κυκλοφορώντας τον Σεπτέμβριο το συλλεκτικό άλμπουμ «XXV», το οποίοι περιέχει καινούργιες εκδοχές των επιτυχημένων τραγουδιών του, καθώς και νέο υλικό.