Η επανένωση των Take That θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των μελών του συγκροτήματος στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Robbie Williams.

Ο Robbie Williams είναι «σίγουρος» ότι οι Take That θα επανενωθούν ξανά.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times, ο 48χρονος δήλωσε ότι η επανένωση των Take That θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο «Better Man», τη βιογραφική ταινία για τον Robbie Williams που γυρίζει ο σκηνοθέτης του «The Greatest Showman», Michael Gracey.

Οι Take That σχηματίστηκαν το 1990 και αποτελούνταν από τους Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange και Robbie Williams.

O Robbie Williams εγκατέλειψε το συγκρότημα το 1995 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Οι Take That διαλύθηκαν την επόμενη χρονιά, το 1996.

Το 2006, οι Take That επανενώθηκαν χωρίς τον Robbie Williams. Το 2010, ο Williams επανήλθε στο συγκρότημα για το άλμπουμ «Progress», που σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το 2011, ο Williams αποχώρησε και πάλι από το συγκρότημα, σε φιλικό κλίμα.

Η αντίδραση των μελών των Take That στη βιογραφική ταινία του «θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το τι θα συμβεί στη συνέχεια», σύμφωνα με τον Robbie Williams.

«Αν αυτή η ταινία ήταν η ζωή μου από το 2010 έως το 2022, θα ήταν μία ερωτική επιστολή στον Gary Barlow», υποστήριξε ο τραγουδιστής.

«Αλλά μιλάω στην ταινία όπως σκεφτόμουν όταν ήμουν 16, 17, 18 ετών. Έχουμε μία πολύ περίπλοκη σχέση, εγώ και τα αγόρια. Μία σχέση αγάπης και χαράς, αλλά πάντα θα είμαι ο νεότερος, ο μικρότερος της παρέας», συνέχισε.

Ο Robbie Williams είχε αποχωρήσει από τους Take That για πρώτη φορά όταν ήταν 21 ετών.

«Αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να ανοίξω παλιές πληγές, αλλά επίσης δεν θέλω να περιορίσω τον εαυτό μου από μία αλήθεια που ήταν δική μου, της εποχής της», πρόσθεσε, μιλώντας στους The Sunday Times.

«Δεν μπορώ να είμαι ο μόνος μ***ας στην ταινία. Αν τους βάλω όλους να είναι υπέροχοι, τότε θα είμαι ο μόνος μ***ας και δεν μπορώ να το κάνω αυτό», είπε.

Ο Robbie Williams θα εμφανιστεί στην ταινία «Better Man» στον ρόλο του εαυτού του, ενώ σε νεότερη ηλικία θα τον υποδυθεί ο ηθοποιός Jonno Davies.

Το «Better Man» δεν είναι το μοναδικό κινηματογραφικό εγχείρημα που έχει ο Robbe Williams στα σκαριά. Το Netflix ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κυκλοφορήσει το 2023 μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Βρετανού τραγουδιστή.