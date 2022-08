Ο Robbie Williams τραγουδά στο «Lost» για την απερίσκεπτη συμπεριφορά του

Το «Lost» είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που θα περιέχει το επερχόμενο άλμπουμ για τα 25 χρόνια της καριέρας του Robbie Williams.

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο «Lost» από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «XXV».

Το «Lost», σε παραγωγή των Guy Chambers και Richard Flack, διαθέτει σπαρακτικούς στίχους, στοιχεία πιάνου και δυναμικά έγχορδα, τα οποία συνδυάζονται για να εξασφαλίσουν ότι το τραγούδι θα γίνει αμέσως κλασικό.

Ο Robbie Williams λέει: «Το “Lost” μιλάει για τις στιγμές της ζωής μου που έχω αφήσει τον εαυτό μου να συμπεριφέρεται απερίσκεπτα».

Το «XXV», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει τα 25 χρόνια της καριέρας του Robbie Williams.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει αμέτρητα hit singles του Robbie Williams και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών, τα οποία έχουν ενορχηστρωθεί εκ νέου από τους Jules Buckley, Guy Chambers και Steve Sidwell και έχουν ηχογραφηθεί με την φημισμένη ορχήστρα Metropole Orkest στην Ολλανδία.

Το «Lost», που μόλις κυκλοφόρησε, θα περιλαμβάνεται τόσο στη standard όσο και στην deluxe έκδοση του «XXV».

Η deluxe έκδοση του άλμπουμ θα περιέχει τρία ακόμα ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «Disco Symphony», «More Than This» και «The World And Her Mother».

Τον Ιούνιο, ο Robbie Williams ανακοίνωσε επίσης μια νέα περιοδεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η φθινοπωρινή περιοδεία, που θα ξεκινήσει με δύο βραδιές στο The O2 Arena του Λονδίνου, θα είναι ένας χαρούμενος εορτασμός των 25 ετών της σόλο καριέρας του και θα περιλαμβάνει συναυλίες σε πόλεις όπως το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, η Γλασκώβη και το Δουβλίνο.

Το «XXV» αποτελεί άλλο ένα τεράστιο ορόσημο στη λαμπρή καριέρα ενός από τους πιο διακεκριμένους καλλιτέχνες στον κόσμο.

Ο Robbie Williams έχει 6 από τα 100 άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της Βρετανίας, έχει πουλήσει 80 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, έχει 14 singles που ανέβηκαν στο No. 1 των charts και 18 BRIT Awards, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Το σύνολο των άλμπουμ του Robbie Willams που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 charts τόσο σε όλη τη σόλο καριέρα του όσο και στην πορεία του με τους Take That είναι 17, αριθμός που τον κατατάσσει στα τρία κορυφαία ονόματα όλων των εποχών με τα περισσότερα No. 1 σε όλη τη δισκογραφία τους.