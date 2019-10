Ένα απροσδόκητο «χριστουγεννιάτικο δώρο» φέρνει αυτές τις γιορτές ο Robbie Williams.

O Robbie Williams μόλις ανακοίνωσε το πρώτο του χριστουγεννιάτικο άλμπουμ «The Christmas Present», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου από την Panik Records και τη Sony Music.

Το επερχόμενο project του καλλιτέχνη θα περιλαμβάνει καινούργια τραγούδια και εκτελέσεις εορταστικών τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων των «Winter Wonderland», «Santa Baby» και «Merry Xmas Everybody» των Slade.

Ο δίσκος θα έχει αρκετές συνεργασίες από καλλιτέχνες όπως ο Jamie Cullum, ο Bryan Adams και ο Rod Stewart.

Ίσως ένα από τα πιο απρόσμενα ονόματα που παρουσιάζονται στο tracklist να είναι o πρωταθλητής του boxing, Tyson Fury, που συμμετέχει στο καινούργιο τραγούδι «Bad Sharon».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το πρώτο μου Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ», δήλωσε ο Robbie Williams. «Έχω κάνει αρκετά πράγματα στην καριέρα μου και η κυκλοφορία αυτού του δίσκου είναι ένα ακόμα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η διαδικασία της ετοιμασίας του ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και ανυπομονώ να το ακούσετε».

To «Christmas Present» θα είναι το 13ο studio άλμπουμ του Robbie Williams. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στο Λος Άντζελες και στο Βανκούβερ μαζί με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του καλλιτέχνη Guy Chambers, που επίσης επιμελήθηκε την παραγωγή μαζί με τον Richard Flack.

Το tracklist του «Christmas Present»

CD 1

1. Winter Wonderland

2. Merry Xmas Everybody (feat. Jamie Cullum)

3. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

4. The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)

5. Coco’s Christmas Lullaby

6. Rudolph

7. Yeah! It’s Christmas

8. It’s a Wonderful Life (feat. Poppa Pete)

9. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby (feat. Helene Fischer)

11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas

13. Coco’s Christmas Lullaby Reprise

CD 2

1. Time for Change

2. Idlewild

3. Darkest Night

4. Fairytales (feat. Rod Stewart)

5. Christmas (Baby Please Come Home) [feat. Bryan Adams]

6. Bad Sharon (feat. Tyson Fury)

7. Happy Birthday Jesus Christ

8. New Year’s Day

9. Snowflakes

10. Home

11. Soul Transmission

12. I Believe in Father Christmas (Bonus Track)

13. Not Christmas (Bonus Track)

14. Merry Kissmas (Bonus Track)

15. It Takes Two (feat. Rod Stewart) [Bonus Track]