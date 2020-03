Robbie Williams: Γιατί αρνήθηκε να γίνει o τραγουδιστής των Queen

«Σκέφτηκα να τους προστατέψω από το θράσος μου».

Εξαιτίας της χαμηλής αυτοπεποίθησής του απέρριψε ο Robbie Williams την πρόταση του να γίνει ο τραγουδιστής των Queen.

Όπως αποκάλυψε ο Βρετανός τραγουδιστής, πριν από μερικά χρόνια είχε συνεργαστεί με τον Brian May και τον Roger Taylor για να ηχογραφήσουν το κλασικό τραγούδι «We Are The Champions» των Queen για τις ανάγκες της ταινίας «A Knight’s Tale» (2001).

Μετά από αυτή τη συνεργασία τα δύο μέλη του συγκροτήματος ζήτησαν από τον Robbie Williams να γίνει αυτός ο διάδοχος του Freddie Mercury στους Queen.

«Αν και είμαι πολύ σίγουρος μπροστά στο μικρόφωνο, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση», είπε ο Robbie Williams μιλώντας στο SiriusXM.

«Σκέφτηκα να τους προστατέψω από το θράσος μου, ακόμη και του να βγω στη σκηνή και να είμαι το ίδιο καλός με τον Freddie Mercury. Είναι, για μένα, σαν άγγελος. Είναι θεός. Ήταν απλά πάρα πολύ τρομακτικό», τόνισε.

Μετά την άρνηση του Robbie Williams, οι Queen συνεργάστηκαν από το 2004 μέχρι και το 2009 με τον Paul Rodgers, ενώ από το 2011 το συγκρότημα συνοδεύει ο Adam Lambert.

Ο Robbie Williams είπε για τον Adam Lambert: «Αν δεν ήταν τόσο αξιαγάπητος, που είναι, τότε θα ήμουν απλώς τρομοκρατημένος από το μεγάλο ταλέντο του. Η φωνή του είναι απίστευτη. Και είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης και ένας υπέροχος άνθρωπος».