Ο Robbie Williams έσπασε το ρεκόρ του Elvis Presley στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Robbie Williams είναι ο σόλο καλλιτέχνης με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Robbie Williams κατάφερε να κερδίσει το 14ο Νο. 1 άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο με το «XXV», το οποίο ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή του τοπικού chart την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Με αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα, ο Robbie Williams κατέρριψε το ρεκόρ για τον σόλο καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας τον Elvis Presley (13). Μόνο οι Beatles έχουν περισσότερες πρωτιές, με 15 άλμπουμ.

Συνολικά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καριέρας του, συμπεριλαμβάνοντας τους Take That, ο Robbie Williams έχει 19 νούμερο ένα άλμπουμ, γεγονός που τον κατατάσσει στα δύο κορυφαία ονόματα όλων των εποχών με τα περισσότερα Νο. 1 σε ολόκληρη τη δισκογραφία τους, πίσω μόνο από τους Beatles και τον Paul McCartney.

Ο Robbie Williams δήλωσε: «Ευχαριστώ όσους υποστήριξαν αυτό το άλμπουμ: όσους το αγόρασαν, το έκαναν streaming, το κατέβασαν και όσους έγραψαν κριτικές. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε Νο. 1 και μου φαίνεται παράξενο να λαμβάνω ένα βραβείο σε αυτούς τους παράξενους καιρούς».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξη και να το αφιερώσω στους θαυμαστές μου, τους οποίους δεν θεωρώ ποτέ δεδομένους. Το εκτιμώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για όλα», πρόσθεσε.

Ο Robbie Williams γιορτάζει με το «XXV» τα 25 χρόνια της καριέρας του ως σόλο καλλιτέχνης, συγκεντρώνοντας αμέτρητες No. 1 επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια του κοινού σε νέες ενορχηστρώσεις από τους Jules Buckley, Guy Chambers και Steve Sidwell, καθώς και νέες ηχογραφήσεις με την ορχήστρα Metropole Orkest από την Ολλανδία.

Η standard και η deluxe έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνουν το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Lost», ενώ η deluxe έκδοση περιέχει τέσσερα ακόμη νέα τραγούδια, τα «Disco Symphony», «More Than This», «The World And Her Mother» και «Home Thoughts From Abroad».

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται ακόμη κλασικά τραγούδια από τη δισκογραφία του Robbie Williams όπως τα θρυλικά «Angels» και «Let Me Entertain You» από το πρώτο του άλμπουμ, το «Life Thru A Lens» του 1997, το «Life Thru A Lens», τα No. 1 hit singles «Millennium», «She’s The One» και «Candy», ακόμα και το «Kids», το ντουέτο με τη μοναδική Kylie Minogue, καθώς και τα «Rock DJ», «Feel», «No Regrets», μεταξύ άλλων.

Οι σόλο

1. Robbie Williams (14 άλμπουμ)

2. Elvis Presley (13)

3. Madonna (12)

-. Bruce Springsteen (12)

4. David Bowie (11)

5. Michael Jackson (10)

-. Rod Stewart (10)

-. Eminem (10)

6. Bob Dylan (9)

7. Kylie Minogue (8)

-. Taylor Swift (8)

8. Cliff Richard (7)

-. Elton John (7)

-. Paul Mccartney (7)

-. George Michael (7)

-. Barbra Streisand (7)