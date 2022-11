Ο Rob Halford των Judas Priest μιλά για το «βλάσφημο» νέο βιβλίο του

Ο Rob Halford χρησιμοποιεί στο νέο βιβλίο του τμήματα της Βίβλου για να μεταφέρει από μία διαφορετική γωνία τη ζωή του στη μουσική βιομηχανία.

Ο Rob Halford των Judas Priest μίλησε για το νέο βιβλίο του «Biblical: Rob Halford’s Heavy Metal Scriptures».

Στο επόμενο βιβλίο μετά την αυτοβιογραφία του «Confess», που κυκλοφόρησε το 2020, ο Rob Halford διατρέχει με τη ζωηρή του ματιά όλες τις πτυχές της ιστορίας του hard rock και του heavy metal κόσμου μέσω μικροσκοπικών σκέψεων, απόψεων και αναμνήσεων σε δεκάδες και δεκάδες τομείς, οι οποίοι συνδέονται με ένα βιβλικό θέμα.

Ο Rob Halford εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα για το «Biblical» στο ραδιοφωνικό κανάλι «Ozzy’s Boneyard» του SiriusXM.

«Είχα τόσα πολλά με το “Confess”, και (ο συν-συγγραφέας) Ian Gittins, που είναι ο άνθρωπός μου, απλά κάθομαι και μιλάω, και αυτός κάνει όλη τη σκληρή δουλειά και τα συγκεντρώνει όλα μαζί με την έννοια του χειρόγραφου», είπε.

«Οπότε τελειώσαμε το “Confess”, και όπως συμβαίνει με όλα όσα κάνουμε σε δημιουργικό επίπεδο, είχα ήδη μία μικρή ιδέα για το επόμενο βιβλίο που θα έκανα», ανέφερε.

«Και είπα: “Ian, μπορούμε να γίνουμε βλάσφημοι;” Είπε: “Ναι, να γίνεις βλάσφημος”. Είπα: “Μπορούμε να πάρουμε τη Βίβλο (γέλια), μπορούμε να πάρουμε την όμορφη Βίβλο και να πάρουμε τμήματα της Βίβλου, όπως η Αποκάλυψη και οι Πειρασμοί και αυτό και εκείνο και το άλλο και να τα χρησιμοποιήσουμε με κάποιον τρόπο για να μεταφέρουμε σε όλους μία ιστορία της ζωής μου στη μουσική, αλλά από μία διαφορετική οπτική γωνία, όχι με την αυτοβιογραφική έννοια;”», θυμήθηκε.

«Ας μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνεις για να συμβούν κάποια πράγματα, για να κάνεις τις διασυνδέσεις, για να κλείσεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, για να βρεις τους μάνατζερ, τους λογιστές, τους δικηγόρους, όλα αυτά τα πράγματα», συνέχισε.

Όσον αφορά για το σκοπό του νέου βιβλίου του, ο Rob Halford δήλωσε ότι θέλει οι αναγνώστες να μάθουν «πώς λειτουργεί η μηχανή του rock and roll».

«Έκανε θαυμάσια δουλειά, ανάμεσα σε όλες τις πολλές ιστορίες που συγκεντρώσαμε για το “Biblical”, για να δημιουργήσουμε αυτό που νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά ωραίο, αστείο, ενδιαφέρον βιβλίο γεμάτο από τις παρασκηνιακές ιστορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρει να μάθετε για το πώς λειτουργεί η μηχανή, πώς λειτουργεί η μηχανή του rock and roll», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, το «Biblical» είναι μία «εγκυκλοπαίδεια και ένα μανιφέστο στο οποίο ο Rob Halford μοιράζεται τις απόψεις, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες του σχετικά με κάθε στοιχείο της δουλειάς και του τρόπου ζωής του rock and roll, από τις περιοδείες μέχρι τα τατουάζ, από τα riffs μέχρι τους μηχανόβιους και από τα ναρκωτικά μέχρι το σύμβολο με τα κέρατα του διαβόλου».

Με τον χαλαρό και ειλικρινή τόνο του Rob Halford, το βιβλίο αναμειγνύει σοβαρά και εμπεριστατωμένα κομμάτια με ιδιόρρυθμες σκέψεις για τα μαθήματα που πήρε κατά τη διάρκεια των πενήντα χρόνων μιας ζωής στη μουσική.

«Το “Biblical” είναι ένας ιερός τόμος που παραδίδεται από ψηλά και μεταφέρει τους θαυμαστές στα παρασκήνια και τους γυρίζει πίσω στις δισκοθήκες τους, στα παντοδύναμα μονοπάτια της rock», αναφέρεται.

Πριν από αρκετούς μήνες, ο Rob Halford αποκάλυψε στο κοινό ότι έδωσε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο 71χρονος τραγουδιστής των Judas Priest είχε αναφερθεί ξανά στη μάχη του με τον καρκίνο στο νέο κεφάλαιο που προστέθηκε στην ανανεωμένη χαρτόδετη έκδοση της αυτοβιογραφίας του «Confess».

Ο Rob Halford είχε αποκαλύψει στο βιβλίο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, αφού εμφάνιζε συμπτώματα για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο Halford δεν είναι το μοναδικό μέλος της κλασικής σύνθεσης των Judas Priest που έχει εκδώσει ένα βιβλίο. Ο πρώην κιθαρίστας των Judas PRIEST, K.K. Downing, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, «Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest», τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το 2009, ο αρχικός τραγουδιστής των Judas Priest, Al Atkins, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Dawn Of The Metal Gods: My Life In Judas Priest And Heavy Metal» (H αυγή των θεών του metal: Η ζωή μου στους Judas Priest και στο heavy metal).

Τον πρόλογο του βιβλίο του Al Atkins έγραψε μάλιστα ο Ian Hill, ο μπασίστας και συνιδρυτής των Judas Priest.