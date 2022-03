Rob Halford: «Η είσοδος των Judas Priest στο Rock & Roll Hall of Fame θα ήταν νίκη για το heavy metal»

Οι Judas Priest διεκδικούν για τρίτη φορά την είσοδό τους στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ο Rob Halford λέει ότι η είσοδος των Judas Priest στο Rock & Roll Hall of Fame θα ήταν μία «νίκη για το heavy metal».

Οι Judas Priest είναι υποψήφιοι για τρίτη φορά για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Rob Halford, παραδέχεται ότι προς το παρόν υπάρχει μία «σαφής έλλειψη» εκπροσώπησης του μουσικού είδους τους στο Hall of Fame.

«Θα ήταν υπέροχο. Το Rock & Roll Hall of Fame είναι για όλα τα είδη μουσικής και αυτό περιλαμβάνει και το heavy metal. Αλλά αν κοιτάξετε τους ανθρώπους που έχουν μπει στο Hall of Fame, υπάρχει σαφής έλλειψη αυτού του είδους μουσικής που κάνουμε εμείς», είπε στην εφημερίδα «Los Angeles Daily News».

«Αν μπούμε, είναι μία νίκη για τους Priest, είναι μία νίκη για το metal, είναι μία νίκη για τους θαυμαστές μας», τόνισε.

Αυτή τη χρονιά, υποψήφιοι για είσοδοι στο Rock & Roll Hall of Fame είναι επίσης οι Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran, Beck, A Tribe Called Quest, Kate Bush, Eurythmics και Rage Against the Machine, μεταξύ άλλων.

Το 2021, προκλήθηκαν αντιδράσεις όταν οι Iron Maiden δεν κατάφεραν να εισαχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame, σε αντίθεση με τους Foo Fighters, τον Jay-Z και την Tina Turner, οι οποίοι έγιναν μέλη του πάνθεον.

Τότε, ο επικεφαλής του Rock & Roll Hall of Fame, Greg Harris, επέμεινε ότι η rock μουσική είναι μία «μεγάλη σκηνή και όλοι χωράνε κάτω από αυτήν», ακόμη και αν δεν παίζουν rock ‘n’ roll μουσική.

Σε ερώτηση γιατί δεν μετονομάστηκαν ποτέ σε απλό Hall of Fame, παρά το γεγονός ότι κάποιοι τους κατακεραύνωσαν για την ένταξη καλλιτεχνών που δεν θεωρούνται μουσικά rock ‘n’ roll, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού απάντησε: «Νομίζω ότι για να φτάσουμε στην ουσία, στους ανθρώπους αρέσουν τα πράγματα που είναι πιο κοντά τους και νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουν τη σκέψη τους για το rock ‘n’ roll. Είναι μία μεγάλη σκηνή».

«Το rock ‘n’ roll δεν ήταν ποτέ μόνο τέσσερις κοκαλιάρηδες τύποι με μακριά μαλλιά και κιθάρες- ήταν πάντα ποικιλόμορφο», τόνισε.

«Έχουμε αυτή την ερμηνεία ότι αυτές είναι όλες οι παραλλαγές του rock ‘n’ roll. Και νομίζω ότι, από κάτω, φτάνει συχνά στο ζήτημα του hip-hop επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν είναι λάτρεις του», εξήγησε.

«Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι αυτό το πλοίο έχει σαλπάρει. Έχουμε εντάξει αρκετούς καλλιτέχνες με αυτή τη λογική. Είναι μία μεγάλη σκηνή και όλοι χωράνε κάτω από αυτήν. Είναι μία στάση, είναι ένα πνεύμα και αυτό είναι το rock ‘n’ roll», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Rock & Roll Hall of Fame.