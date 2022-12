Ο RM είναι το πρώτο μέλος των BTS που εμφανίζεται στο Top 10 του Billboard 200

Το «Indigo» του RM επιστρέφει θεαματικά στο chart μετά την κυκλοφορία του σε CD.

Ο RM των BTS εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard 200 με το νέο άλμπουμ τους «Indigo» να ανεβαίνει θεαματικά στο Νο. 3 την τρίτη εβδομάδα του, χάρη στην καθυστερημένη κυκλοφορία του σε CD.

Αφού αρχικά έκανε ντεμπούτο στο Νο. 15 του Billboard 200, έχοντας κυκλοφορήσει μόνο ψηφιακά, το «Indigo» του RM στη συνέχεια υποχώρησε από το chart τη δεύτερη εβδομάδα.

Με την ενίσχυση της κυκλοφορίας του στις 16 Δεκεμβρίου σε CD και των πολλαπλών συλλεκτικών deluxe πακέτων, το «Indigo» σημείωσε πωλήσεις που αντιστοιχούν σε 83.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate.

Τα CDs αποτέλεσαν τις 77.500 από τις πωλήσεις του άλμπουμ, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 15 του Billboard 200 με πωλήσεις ισοδύναμες των 31.000 άλμπουμ, οι οποίες προήλθαν καθαρά από το streaming και τα ψηφιακά downloads.

Το «Indigo», το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του RM, περιέχει συνεργασίες με αρκετούς Κορεάτες καλλιτέχνες και Αμερικανούς καλλιτέχνες όπως η Erykah Badu και ο Anderson. Paak.

Ο RM δήλωσε στο Variety σχετικά με το «Indigo»: «Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι ένα ισορροπημένο άλμπουμ και ένα πολύ μοναδικό έργο αν μπορούσα να εναρμονίσω όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, βιομηχανία με βιομηχανία, ήπειρο με ήπειρο, έθνος με έθνος».

Ο 28χρονος ράπερ είναι το πρώτο μέλος των BTS που κατορθώνει να ανέβει με ενα σόλο άλμπουμ του στο Top 10 στο Billboard 200. Το «Jack in the Box» του J-Hope έκανε ντεμπούτο στο No. 17, ενώ ως συγκρότημα, οι BTS έχουν επτά άλμπουμ τα οποία έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του chart, με τα έξι να κατακτούν την πρώτη θέση.

Εν τω μεταξύ, το «SOS» της SZA διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200, μετά το ντεμπούτο στο Νο. 1 την περασμένη εβδομάδα με τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα σε streaming στις ΗΠΑ που έχει καταγραφεί από άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Το «SOS» της SZA σημείωσε πωλήσεις ισοδύναμες των 180.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ τη δεύτερη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, αριθμός μειωμένος κατά 43%, αλλά συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις μετά την είσοδό του στην κορυφή του chart την περασμένη εβδομάδα με 318.000 πωλήσεις.

Το «Midnights» της Taylor Swift παραμένει στο Νο. 2 του Billboard 200 με αύξηση 31% στις πωλήσεις άλμπουμ, λόγω των εορταστικών αγορών. Όπως επισημαίνει το Billboard, η πλειονότητα αυτών των πωλήσεων οφείλεται στο βινύλιο (αύξηση 41%), καθώς το «Midnights» είναι διαθέσιμο σε πέντε διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου.