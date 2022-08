Ο RM και ο J-Hope των BTS συνάντησαν την Billie Eilish

Τα δύο μέλη των BTS παρακολούθησαν τη συναυλία της Billie Eilish στη Σεούλ.

Οι RM και J-Hope των BTS ήταν «πιο ευτυχισμένοι από ποτέ» μετά τη συναυλία της Billie Eilish στη Σεούλ.

Όχι μόνο απαθανατίστηκαν στα βίντεο του κοινού να διασκεδάζουν και να χορεύουν ολόψυχα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά κατάφεραν επίσης να συναντήσουν την 20χρονη τραγουδίστρια στα παρασκήνια.

Το βράδυ της Δευτέρας 15 Αυγούστου η Billie Eilish εμφανίστηκε στο «Gocheok Sky Dome» της Σεούλ για τη δεύτερη από τις έξι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Ασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour».

Στο πλήθος βρίσκονταν 25.000 από τους μεγαλύτερους Κορεάτες θαυμαστές της και μερικοί από αυτούς έτυχε να είναι δύο απίστευτα διάσημοι αστέρες της K-pop.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, ο RM και ο J-Hope χόρευαν σαν να μην τους παρακολουθούσε κανείς, αλλά φυσικά, είναι μέλη του μεγαλύτερου boyband του κόσμου, οπότε τράβηξαν πάνω τους πολλά βλέμματα.

Αρκετοί θεατές βιντεοσκόπησαν τα δύο μέλη των BTS να χοροπηδούν και να σηκώνουν τα χέρια τους στον αέρα στον ρυθμό της μουσικής της Billie Eilish.

Σε ένα βίντεο φαίνονται να χορεύουν το «You Should See Me In a Crown» και σε ένα άλλο βίντεο να χορεύουν το «I Didn’t Change My Number» από το άλμπουμ «Happier Than Ever» της Billie Eilish.

Namseok rocking out at the Billie Eilish concert ! 😭🥹🥹 pic.twitter.com/j9g2ncu8wn — hobi studio ♡ (@jhsstudio) August 15, 2022

Μετά τη συναυλία, ο RM δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει ανάμεσα στον FINNEAS και στην Billie Eilish, την οποία έχει τυλίξει με το χέρι του.

Ο J-Hope στέκεται στο τέρμα αριστερά και σχηματίζει το σήμα της ειρήνης με το χέρι του FINNEAS στον ώμο του.

«Κακοί τύποι…», έγραψε ο RM στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιείχε επίσης μια δεύτερη φωτογραφία από τη συνάντηση, ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία της Eilish και μια φωτογραφία με το βραχιολάκι της περιοδείας «Happier Than Ever».

Ο J-Hope δημοσίευσε τις φωτογραφίες και στον δικό του λογαριασμό του στο Instagram μαζί με μερικά ακόμη διασκεδαστικά βίντεο.

Ανάμεσα στα αποσπάσματα της Billie Eilish που τραγουδάει είναι και βίντεο με τον J-Hope να απολαμβάνει τη συναυλία και ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται απλώς κόκκινα φώτα καθώς η κάμερα τραβάει γύρω-γύρω ενώ κάποιος ακούγεται να ουρλιάζει πριν ο σταρ της K-pop στρέψει την κάμερα στον εαυτό του.

Σε ένα άλλο βίντεο όπου ο J-Hope και ο RM τραγουδούν και να χορεύουν καθώς η Billie Eilish τραγουδάει το «Bad Guy».

«Happier Than Everrr», έγραψε ο J-Hope στη λεζάντα της ανάρτησής του.