Ο RM των BTS θα κυκλοφορήσει σύντομα το νέο άλμπουμ του

Η Big Hit Music επιβεβαίωσε ότι το νέο άλμπουμ του RM είναι «σε φάση προετοιμασίας».

Ο επικεφαλής των BTS και ράπερ RM ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο σόλο ντεμπούτο του, όπως επιβεβαίωσε η Big Hit Music.

Την 1η Νοεμβρίου, το JTBC News της Νότιας Κορέας μετέδωσε ότι ο RM ετοιμάζεται να μοιραστεί με τους θαυμαστές του ένα νέο σόλο άλμπουμ και υποστήριξε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά του ράπερ θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου.

Η Big Hit Music απάντησε αμέσως στις πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας ότι «ο RM θα κυκλοφορήσει ένα σόλο άλμπουμ και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση προετοιμασίας», σύμφωνα με την Korea JoongAng Daily.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τη φημολογούμενη ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου σόλο άλμπουμ του RM.

Ενώ ο RM έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν ατομικές δουλειές με τη μορφή mixtapes και συνεργασιών, όπως το «Mono» του 2018, αυτό το άλμπουμ θα αποτελέσει το επίσημο ντεμπούτο του ως σόλο καλλιτέχνη.

Τον Σεπτέμβριο, ο RM συνεργάστηκε με τη νοτιοκορεατική μουσική κολεκτίβα Balming Tiger στο single «Sexy Nukim».

Ο RM ανέβηκε για πρώτη φορά μαζί με τους Balming Tiger στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το «Sexy Nukim» σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ στις 28 Οκτωβρίου από το W Korea, για την ενίσχυση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού «Love Your W».

Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο RM φαινόταν να τραγουδάει το κομμάτι με τα χείλη του ανάμεσα από το πλήθος, πριν ανέβει στη σκηνή για το δικό του κουπλέ. Στη συνέχεια, ακολούθησε τους Balming Tiger στις συγχρονισμένες χορευτικές τους κινήσεις στο ρεφρέν.

Ο RM θα γίνει το τρίτο μέλος των BTS που θα κάνει το σόλο ντεμπούτο του, μετά τον J-Hope και τον Jin.

Ο J-Hope κυκλοφόρησε τον Ιούλιο το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, «Jack In The Box», ενώ ο Jin κυκλοφόρησε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου το single «The Astronaut», το οποίο το έχει συνυπογράψει με τους Coldplay.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Jin συναντά δισκογραφικά το βρετανικό ροκ συγκρότημα, καθώς είχε προηγηθεί η περσινή συνεργασία των BTS με τους Coldplay στο τραγούδι «My Universe».