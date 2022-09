Ο RM των BTS συναντά τους Balming Tiger στο «Sexy Nukim»

Η συνεργασία των RM και των Balming Tiger φιλοδοξεί να αναδείξει το «ασιατικό σέξι» και το «ασιατικό cool».

Ο RM των BTS συνεργάζεται με τη βραβευμένη κορεατική μουσική κολεκτίβα Balming Tiger στο νέο single «Sexy Nukim».

Το αυτοπροσδιοριζόμενο ως «πολυεθνικό εναλλακτικό K-pop συγκρότημα» των Balming Tiger αποτελείται από σχεδόν δώδεκα διαφορετικούς δημιουργούς – μεταξύ των οποίων μουσικοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες, εικαστικοί καλλιτέχνες και στιχουργοί – που συνεργάζονται από το 2018 για να εκπροσωπήσουν τη νεότερη γενιά και να διαδώσουν την ασιατική κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις κυκλοφορίες των Balming Tiger συμμετέχουν κάθε φορά διάφορα μέλη της κολεκτίβας, που έχουν ταυτόχρονα τις δικές τις καριέρες τους. Το «Sexy Nukim» είναι το πρώτο single τους μετά από ενάμιση χρόνο.

Στο νέο hip-hop τραγούδι τους «Sexy Nukin», τα μέλη των Balming Tiger που συμμετέχουν είναι ο ράπερ Omega Sapien (ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε σε ένα τραγούδι του Vernon των SEVENTEEN), ο MC και τραγουδοποιός Mudd the student (ο οποίος έγινε δημοφιλής στη Νότια Κορέα μετά την εμφάνισή του στον δημοφιλή hip-hop διαγωνισμό «Show Me the Money») και ο ανερχόμενος παραγωγός και ράπερ bj wnjn, ο οποίος ήταν ο κεντρικός παραγωγός του single.

Οι Balming Tiger συνεργάζονται για πρώτη φορά με έναν καλλιτέχνη εκτός της κολεκτίβας τους και ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Sexy Nukin» με τον RM των BTS στο «Sexy Nukin».

Το single υπογράφουν οι Omega Sapien, Mudd the student, bj wnjn και RM έγραψαν όλοι στο κομμάτι, ενώ ο παραγωγός των Balming Tiger, San Yawn, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι φίλος του RM, διετέλεσε υπεύθυνος δημιουργικού και συμπαραγωγός του τραγουδιού.

Σαν μία πειραματική indie ταινία, το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το «Sexy Nukin» είναι μία πολύπλευρη οπτική εμπειρία που χαρακτηρίζεται από μία κινηματογραφική ιστορία, έξυπνες αναφορές στην pop κουλτούρα, καθώς και από trippy εφέ και αλλαγές πλάνων.

Οι θαυμαστές των Balming Tiger θα δουν επίσης εμφανίσεις και από άλλα μέλη της κολεκτίβας. Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Pennacky, ο οποίος κέρδισε το βραβείο για το Μουσικό Βίντεο της Χρονιάς μαζί με τους Balming Tiger στα Korean Hip-Hop Awards 2020 για το «Armadillo».

Οι Balming Tiger λένε: «Θέλαμε να δείξουμε το “ασιατικό σέξι” και το “ασιατικό cool” μέσα από τη μουσική και το βίντεο του νέου single».

Καθώς τα τέσσερα teasers που δημοσίευσαν οι Balming Tiger στο Instagram πριν από την κυκλοφορία του βίντεο ξεπέρασαν τις επτά εκατομμύρια προβολές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μήνυμά τους θα έχει μεγάλη απήχηση και θα διαδοθεί ακόμα περισσότερο από τη διεθνή παρουσία του RM, ο οποίος παρουσιάζει στο κοινό τους μία πλήρως ανεξάρτητη μουσική κολεκτίβα από τη Νότια Κορέα.