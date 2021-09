Ο RM των BTS «δίνει καθημερινή μάχη» απέναντι στην κατάθλιψη της πανδημίας

Στις 12 Σεπτεμβρίου ο RM των BTS έγινε 27 ετών και εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να έρθει σε επαφή με τους πολυάριθμους θαυμαστές του boy band.

Μόλις μια μέρα αργότερα, ο αρχηγός του K-pop συγκροτήματος, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Kim Namjoon, εμφανίστηκε στο κανάλι των BTS στην πλατφόρμα VLIVE για να γιορτάσει τα γενέθλιά του και να μιλήσει γρήγορα με τους θαυμαστές του.

Ο RM μίλησε για το μυστικό νέο χρώμα των μαλλιών του και το νέο του ποδήλατο (δώρο γενεθλίων από τον Jin), αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε τραγούδια των BTS αλλά και σε δικά του τραγούδια και περιέγραψε ότι την ημέρα των γενεθλίων του ξεκουράστηκε και πήγε για πεζοπορία.

Το ίνδαλμα της K-pop αναφέρθηκε επίσης στα σκαμπανεβάσματα της καθημερινής ζωής και στις πιέσεις που προκύπτουν όταν τα μοιράζεται με τον κόσμο.

Αναλογιζόμενος πώς θα είναι το μέλλον, ο RM παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται μερικές φορές να συνεχίσει να έχει κίνητρο και τόνισε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, δεδομένου όσων έχουμε περάσει όλοι από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του COVID-19 το 2020.

«Κάθε μέρα είναι ουσιαστικά ένας αγώνας, για να μην χάσουμε απέναντι στην κατάθλιψη ή να μην εξαντληθούμε, να μην τα παρατήσουμε», ανέφερε μιλώντας στα αγγλικά, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε τόσο τα καλά όσο και τα κακά.

«Ξυπνάω, καθαρίζω το δωμάτιό μου, ποτίζω τα φυτά μου, γυμνάζομαι… Έχουν περάσει δύο χρόνια, οπότε κάθε μέρα είναι ένας αγώνας. Αλλά πρέπει να ανταποδώσω όλη την αγάπη που παίρνω αυτή τη στιγμή, όπως όταν μου λέτε κάθε φορά χρόνια πολλά. Οπότε κάθε μέρα, νομίζω ότι είναι μία μάχη για μένα. Πραγματικά το μισώ αυτό, αλλά αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Απλά ζω. Είναι απλά η ζωή», εξήγησε.

«Μπορώ να νιώσω πόσο πολύ σας λείπουμε, και εμείς νιώθουμε το ίδιο», πρόσθεσε αργότερα ο RM, αναφερόμενος στις ζωντανές συναυλίες και εκδηλώσεις που έχουν αναβληθεί λόγω της πανδημίας.

«Αφού τελειώσει αυτός ο άρρωστος και κουραστικός κύκλος, μετά από αυτό, θα επιστρέψουμε στην τροχιά που ήμασταν και αυτή είναι η ελπίδα μου. Αυτό είναι το μόνο που έχω αυτή τη στιγμή, νομίζω. Απλά να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω, ακόμα, για δύο χρόνια. Δεν είναι κακό και δεν είναι καλό ταυτόχρονα», συνέχισε.

That’s how we live (C’est la vie)

I pursued the ideal but discovered the routine, and spent my time doing what I enjoyed. Are you also spending your days doing what you enjoy?#RM #YouthToday #YourStories pic.twitter.com/zCoj7zVVav

— BTS_official (@bts_bighit) September 13, 2021