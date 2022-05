Ο RM των BTS μιλά για τις διαφορετικές προσωπικότητές του: «Είναι ένα βαρύ φορτίο»

«Έχω όλους αυτούς τους διαφορετικούς εαυτούς και μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μου», εξομολογείται ο RM των BTS.

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη της επερχόμενης ανθολογίας των BTS συνεχίζεται.

Ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ «Proof» τον Ιούνιο, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook αναλύουν τις επιλογές τους για τη συλλογή και μοιράζονται προσωπικές άγνωστες ιστορίες για τα τραγούδια που θα συμπεριληφθούν.

Ο επικεφαλής του γκρουπ, RM, πήρε τον λόγο και εξήγησε πώς η προσθήκη των τραγουδιών «Intro: Persona» και «Stay» στο «Proof» συνδέεται με τον αγώνα του να βρει τη δική του ταυτότητα και τη σχέση του με τους ARMY.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο αν το “Intro: Persona” και το “Stay” έμπαιναν στην ανθολογία μας, “Proof”, αναφέρει ο RM σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Big Hit Music στο Twitter και περιλαμβάνει φωτογραφίες των θαυμαστών των BTS.

“Το “Intro: Persona” ξεκινάει με το “Ποιος είμαι;”, οπότε το σκεφτόμουν πολύ αυτό, ενώ τρέχαμε με φόρα από το ντεμπούτο μας και ακόμα και τώρα», συνεχίζει.

«Έχω πολλές διαφορετικές προσωπικότητες: Υπάρχει ο Kim Namjoon ως άνθρωπος. Υπάρχει ο Kim Namjoon ως μέλος οικογένειας και φίλος. Και μετά υπάρχει ο RM, ο οποίος κάνει μουσική. Έχω όλους αυτούς τους διαφορετικούς εαυτούς, οπότε μερικές φορές γίνεται ένα βαρύ φορτίο και μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μου», εξηγεί.

«Αλλά στο τέλος, διαπίστωσα ότι όλες αυτές οι προσωπικότητες μεταξύ των οποίων εναλλάσσομαι είναι όλες εγώ. Και νομίζω ότι τα μέλη του συγκροτήματος και το ARMY μας που έμειναν στο πλευρό μου, όποιος από τους εαυτούς μου και αν ήμουν, είναι η “απόδειξή” μου», σημειώνει ο RM.

Το σόλο κομμάτι «Persona» του RM κυκλοφόρησε το 2019 στο πλαίσιο του EP «Map of the Soul: Persona» των BTS και συμπεριλήφθηκε επίσης το 2020 στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» του συγκροτήματος.

Το «Stay» το ερμηνεύουν οι RM, Jin και Jungkook και εμφανίστηκε στο άλμπουμ «BE» του 2020.

Η συλλογή «Proof» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου. Το άλμπουμ αποτελείται από τρία CD που καλύπτουν όλη τη μέχρι τώρα δισκογραφία των BTS και θεωρείται ένας εορτασμός για την ένατη επέτειο του συγκροτήματος.

Στο άλμπουμ θα περιλαμβάνονται επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το νέο snigle των BTS με τίτλο «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».