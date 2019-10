Τα τρία remixes του «Let Me Be» διαθέσιμα και στο YouTube.

Η Rita Wilson και ο Χρήστος Μάστορας έκλεψαν τις εντυπώσεις με το ντουέτο τους «Let Me Be» και τώρα μας μαγεύουν ακόμα μία φορά, καθώς τα τρία remixes του τραγουδιού είναι διαθέσιμα και στο YouTube.

To «Let Me Be», που έγραψαν οι δύο καλλιτέχνες μέσω Skype αν και δεν είχαν βρεθεί ποτέ από κοντά και κυκλοφορεί από την Panik Records σε όλο τον κόσμο, αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Τον περασμένο Ιούνιο η Rita Wilson προσκάλεσε η ίδια τον Χρήστο Μάστορα να ανέβει στη σκηνή στη sold out συναυλία της στο «Summer Nostos Festival» και τραγούδησαν μαζί το «Let Me Be».

Το κοινό και οι ραδιοφωνικές συχνότητες αγκάλιασαν αμέσως τη διεθνή συνεργασία κορυφής, η οποία μαγνήτισε το YouTube, βρέθηκε λίγο πριν από την κορυφή του ελληνικού chart στο iTunes, μπήκε στο Top 25 του ελληνικού Shazam και σκαρφάλωσε αμέσως στο Top 50 του Ελληνικού Airplay Chart.

Το «Let Me Be» συνοδεύεται από τρία μοναδικά dance remixes που επιμελήθηκαν οι Arcade, Pilarinos & Karypidis και Roni Iron, τα οποία κυκλοφόρησαν σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα ταυτόχρονα με την πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού.

Πλέον τα remixes είναι διαθέσιμα και στο YouTube, μέσα από τρία ξεχωριστά audio releases.

Ακούστε τα remixes

Arcade Remix

Pilarinos & Karypidis Remix

Roni Iron – Night Remix