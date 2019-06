View this post on Instagram

Η @Panik_entertainment_group έφερε κοντά την διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια @ritawilson και τον αγαπημένο μας @xmastoras οι οποίοι παρουσίασαν απόψε στη σκηνή του @snforg και το #summernostosfestival ⠀ Όπως δήλωσε η Rita Wilson, οι δυο τους ετοίμασαν εξ αποστάσεως το #letmebe και βρέθηκαν για πρώτη φορά απόψε στη σκηνή! Μια πολύ συγκινητική στιγμή και ένα τραγούδι που ανυπομονούμε να ακούσουμε ❤️⠀ ⠀ #RitaWilson #xristosmastoras #live @melisses_official #panikstars