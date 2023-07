Η Rita Ora κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «You & I»

Το «You & I» είναι το πιο προσωπικό άλμπουμ της Rita Ora μέχρι σήμερα.

Η Rita Ora κυκλοφορεί το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της με τίτλο «You & I».

Το «You & I» είναι ένα βαθιά προσωπικό άλμπουμ που συνδέεται άρρηκτα με ένα νέο στάδιο στη ζωή και την καριέρα της Rita Ora και αποτίει φόρο τιμής στα εκλεκτικά της γούστα.

Τα τραγούδι του άλμπουμ είναι συνυφασμένα μεταξύ τους για να συμβολίσουν τα διαφορετικά κεφάλαια της σχέσης της Rita Ora με τον σύζυγό της, τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Taika Waititi.

Διαφήμιση

Ωστόσο η Rita Ora διευκρινίζει: «Το «You» στο «You & I» αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από τον άντρα που αγαπώ».

«Είναι η μητέρα μου, οι φίλοι μου, οι θαυμαστές μου και κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει τη σχέση που έχω με τον εαυτό μου», εξηγεί και προσθέτει: «Αυτό το άλμπουμ είναι σαν το ημερολόγιό μου τα τελευταία δύο χρόνια και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το ακούτε».

Με τη Rita Ora να έχει συνυπογράψει όλα τα τραγούδια του άλμπουμ, το «You & I» αποδεικνύεται ότι είναι το πιο προσωπικό άλμπουμ της μέχρι σήμερα.

Σε συνεργασία με τον εκτελεστικό παραγωγό Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), η Rita Ora δημιούργησε έναν δίσκο γεμάτο ενέργεια που αποτυπώνει όσα νιώθεις όταν ερωτεύεσαι όμορφα και ενστικτωδώς και όλα αυτά σε τραγούδια προορισμένα για το dancefloor.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, η Rita Ora ανατρέχει στο παρελθόν με τραγούδια όπως το «Girl In The Mirror», ένας φόρος τιμής στον νεότερο εαυτό της, και το «Notting Hill», που παραπέμπει στα εφηβικά χρόνια της.

Το «That Girl» περιλαμβάνει ένα sample του «Party All The Time» του Eddie Murphy και δηλώνει τη φιλοσοφία της Rita Ora να διασκεδάζει σε κάθε στάδιο της ζωής της, ενώ το αγέρωχο «Shape of Me» αποτελεί μια γλυκόπικρη ωδή στη σχέση της Rita Ora με τη μητέρα της.

Το «You & I» περιλαμβάνει επίσης τα ήδη γνωστά singles «Don’t Think Twice», «Praising You» feat. Fatboy Slim» και «You Only Love Me», τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 100 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «You & I» είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί η Rita Ora μέσω της συνεργασίας με την BMG, στο πλαίσιο της οποίας θα της ανήκουν όλες οι μελλοντικές ηχογραφήσεις της και θα απολαμβάνει τον καλλιτεχνικό έλεγχο με τρόπο που δεν είχε στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της πολυπλατινένιας μουσικής καριέρας η Rita Ora έχει κερδίσει την αναγνώριση με 13 singles στο Top 10 και τέσσερα singles στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rita Ora κατέχει το ρεκόρ για τη Βρετανίδα γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα singles στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόνο στις ΗΠΑ, τα διάσημα singles της Rita Ora και οι συνεργασίες της με πολλούς αστέρες της έχουν χαρίσει ένα τραγούδι στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, επτά Top 10 επιτυχίες στο Dance Club Songs Chart του Billboard, εκ των οποίων οι πέντε έφτασαν στο Νο. 1, και έξι singles στο Top 20 του Hot Dance/Electronic Songs Chart του Billboard.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.