Η Rita Ora αναγεννιέται σαν ένας άλλος «Φοίνικας».

Τρεις ημέρες πριν τα γενέθλιά της, η Rita Ora μοιράζεται το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της, το οποίο φέρει τον τίτλο «Phoenix» και κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της (οσονούπω) 28χρονης τραγουδίστριας έρχεται έξι χρόνια και τρεις μήνες μετά το ολοκληρωμένο ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το πλατινένιο «Ora», που κυριάρχησε στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο τίτλος του άλμπουμ έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Φοίνικας, το μυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, αφομοιώνει τη δύναμη του ανθρώπου να αναγεννιέται από τις δυσκολίες και να γίνεται ακόμα πιο δυνατός, όπως ακριβώς συνέβη με τη Rita Ora στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν.

Το «Phoenix» περιλαμβάνει 12 τραγούδια στη standard έκδοση και 16 τραγούδια στην deluxe έκδοση.

Η Rita Ora έχει επιμεληθεί την παραγωγή και έχει συνεργαστεί με επιτυχημένους παραγωγούς και δημιουργούς, όπως οι Benny Blanco, Steve Mac, Ali Payami, Andrew Watt, Jimmy Napes, Alesso, Rudimental Digital Farm Animals, Sir Nolan, Cashmere Cat, Peter Karlsson, Jonny Coffer, Ben Billions, Jerome Williams κ.ά.

Το άλμπουμ περιέχει πέντε τραγούδια που έχουμε ήδη γνωρίσει.

Το «Your Song» με την υπογραφή του Ed Sheeran, το «Anywhere» που εμφανίστηκε για έξι εβδομάδες στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, τη συνεργασία με τον εκλιπόντα Avicii στο «Lonely Together», τη συνάντηση με τον Liam Payne στο «For You» για το soundtrack του «Fifty Shades Freed» και την εκρηκτική συνύπαρξη με την Cardi B, την Bebe Rexha και την Charli XCX στο «Girls».

Τελευταίος προπομπός του άλμπουμ ήταν το «Let You Love Me», το οποίο έφτασε στο Top 10 σε εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ανέβηκε στο Νο. 5.

Το «Let You Love Me» ήταν το 13ο τραγούδι της Rita Ora που έκανε είσοδο στο βρετανικό Top 10, επίδοση που συνιστά ρεκόρ ανάμεσα στις Βρετανίδες γυναίκες καλλιτέχνες.

Το «Phoenix» περιέχει επίσης τη συνεργασία της Rita Ora με τους πολυσύνθετους Rudimental στο «Summer Love» και τη συνάντηση με την ταλαντούχα Julia Michaels στο «Keep Talking».