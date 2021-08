Η Rita Ora θα τραγουδήσει ζωντανά στον Πύργο του Άιφελ

Η Rita Ora ανακοινώνει μια αποκλειστική βραδιά ζωντανής μουσικής, χορού και εμβληματικής μόδας, όλα αυτά με φόντο το κινηματογραφικό σκηνικό του Πύργου του Άιφελ.

Στην πρώτη συναυλία της νέας μουσικής σειράς «Iconic People in Iconic Places», το «Rita Ora Live From The Eiffel Tower» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου σε συνδυασμό με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η συναυλία «Rita Ora Live From The Eiffel Tower», η οποία θα πραγματοποιηθεί μπροστά σε ζωντανό κοινό, θα σημάνει την επιστροφή της διεθνώς αναγνωρισμένης τραγουδοποιού και τραγουδίστριας στις ζωντανές εμφανίσεις.

Η Rita Ora θα τραγουδήσει από την κορυφή του Πύργου του Άιφελ, προβάλλοντας το χώρο με έναν τρόπο που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Ως τελικό κρεσέντο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, το σόου θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμοσμένα σύνολα σχεδιασμένα αποκλειστικά για την τραγουδίστρια.

«Αυτή θα είναι μια αξέχαστη παράσταση και μια αληθινή στιγμή για μένα. Είναι τιμή να εμφανιστώ σε έναν τόσο θρυλικό χώρο και είναι απλά ένα όνειρο να φορέσω custom looks από τις Fendi, Miu Miu, Lanvin και Alexandre Vauthier. Ανυπομονώ να μεταφέρω την ενέργεια του Παρισιού σε όλους τους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο, θα είναι πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά», δηλώνει η Rita Ora.

Ως ένα καλειδοσκόπιο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, το «Rita Ora Live From The Eiffel Tower» θα περιλαμβάνει τις παγκόσμιες επιτυχίες «Anywhere», «Lonely Together» και «Let You Love Me», μαζί με τραγούδι από το πρόσφατο EP «Bang».

Αυτή η εμφάνιση προσθέτει ένα ακόμη ορόσημο στο βιογραφικό της Rita Ora μετά τις εμφανίσεις της σε χώρους και διοργανώσεις που εκτείνονται από τα BRIT Awards και τα Βραβεία Όσκαρ μέχρι το «Glastonbury» και το Λευκό Οίκο.

Το «Rita Ora Live From The Eiffel Tower» θα μεταδοθεί παγκοσμίως στις 30 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό γεγονός για τους θαυμαστές της τραγουδίστρια. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 27 Αυγούστου στο Ticketmaster.

Η συναυλία θα μεταδοθεί με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία του σήμερα σε 4K HDR και διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Apple TV. Μια μεγαλύτερη κινηματογραφική εκδοχή που θα περιλαμβάνει παρασκηνιακό για την τηλεόραση και τις πλατφόρμες σε 4K HDR Dolby Vision, με μίξη ήχου σε Dolby Atmos, θα γίνει επίσης διαθέσιμη το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Το 10% όλων των εσόδων από την εμφάνιση της Rita Ora θα διατεθεί στο «Soccer Aid for UNICEF». Η τραγουδίστρια συμμετέχει στην Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου για τη UNICEF (UNICEF UK) από το 2013, ειδικεύεται στη δουλειά με τα παιδιά πρόσφυγες και έχει υποστηρίξει το «Soccer Aid for UNICEF» τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2019, έγινε επίσημη πρέσβειρα της UNICEF του Ηνωμένου Βασιλείου.

I can finally announce we’ll be broadcasting my full music show which I filmed on the Eiffel Tower as part of a new series from Melrose Media ICONIC PEOPLE IN ICONIC PLACES on Sept 30th! Tickets for the broadcast out FRI! 🥰🔥🇫🇷 More info on https://t.co/1vl0lUxPt0 #RitaInParis pic.twitter.com/m9mEg2eJQE

— Rita Ora 💥 (@RitaOra) August 23, 2021