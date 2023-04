Η Rita Ora κυκλοφορεί το single «Prasing You» και ανακοινώνει νέο άλμπουμ

H Rita Ora συνεργάζεται με τον Fatboy Slim στο νέο τραγούδι της.

Η Rita Ora κυκλοφορεί το νέο single «Prasing You» και ανακοινώνει ότι το τρίτο άλμπουμ της, με τίτλο «You and I», θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 14 Ιουλίου.

Σε συνεργασία με τον παραγωγό Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), η Rita Ora δημιούργησε ένα άλμπουμ που καταγράφει διαφορετικά κεφάλαια της σχέσης της με τον σκηνοθέτη σύζυγό της Taika Waititi και περιγράφει το συναίσθημα του παράφορου έρωτα.

Η Rita Ora, η οποία έχει συνυπογράψει όλα τα τραγούδια του «You and I», ανέφερε: «Αυτό το άλμπουμ σημαίνει πραγματικά πολλά για εμένα. Είναι σαν το ημερολόγιό των τελευταίων ετών μου, είναι ο ήχος μου και απλά αισθάνομαι ότι είναι τόσο αντιπροσωπευτικό του εαυτού μου και του ποια είμαι σήμερα».

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ «You and I», η Rita Ora κυκλοφορεί το νέο single της «Praising You» σε συνεργασία με τον Βρετανό DJ και παραγωγό Fatboy Slim.

Πρόκειται για μία διασκευής της κλασικής επιτυχίας «Praise You» του Fatboy Slim που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’90. Το «Praise You» βασιζόταν σε ένα sample από το «Take Yo’ Praise» της Camille Yarbrough και φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Η Rita Ora έβαλε την καρδιά και την ψυχή της σε αυτό το συναισθηματικό pop τραγούδι για το «αίσθημα της ευαλωτότητας στην αρχή ενός έρωτα».

«Είναι πραγματικά μία σουρεαλιστική εμπειρία όχι μόνο να παίρνω την έγκριση του Norman, αλλά και να συνεργάζομαι μαζί του και να αποτίω φόρο τιμής σε ένα τόσο σημαντικό τραγούδι από την παιδική ηλικία μου», σχολίασε η Rita Ora.

«Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα, αλλά από τη δική μου οπτική γωνία, γιορτάζει τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πραγματικά γιορτάζει αυτές τις σχέσεις», συνέχισε.

«Είναι απίστευτη τιμή για εμένα το γεγονός ότι μπορέσαμε να δώσουμε νέα πνοή στο τραγούδι και να το παρουσιάσουμε ξανά σε μια ολόκληρη νέα γενιά», τόνισε.

Η Rita Ora και ο Fatboy Slim συναντήθηκαν τυχαία στα χωράφια του μουσικού φεστιβάλ Glastonbury.

«Από μία τυχαία συνάντηση αργά ένα βράδυ στο Naughty Corner στο Glastonbury αναπτύχθηκε μία φιλία και συνεργασία που στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται απίθανη. Κι όμως, εδώ είναι, και έχει τη δική της ζωή!», δήλωσε ο Fatboy Slim, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Norman Cook.

Το music video για το «Praising You» σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με Όσκαρ Taika Waititi και θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Η Rita Ora θα τραγουδήσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Praising You» στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ στις 9 Μαΐου. Επίσης, θα παρουσιάσει επίσης ένα εντυπωσιακό medley με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Το «Praising You» διαδέχεται για τη Rita Ora το single «You Only Love Me» που προηγήθηκε νωρίτερα φέτος και αποτέλεσε την πρώτη κυκλοφορία της υπό την BMG. Το «You Only Love Me» έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 40 εκατομμύρια streams.

Και τα δύο τραγούδια θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ «You and I» της Rita Ora.