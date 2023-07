Η Rita Ora ήθελε να σταματήσει να κάνει άλμπουμ: «Αξίζει τον κόπο;»

«Άρχισα να αμφισβητώ πραγματικά τη δύναμή μου».

Το νέο άλμπουμ «You & I» της Rita Ora είναι η πιο αποκαλυπτική και ενδυναμωτική δουλειά της τραγουδίστριας, όμως χρειάστηκαν να συμβούν πολλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αφού αισθάνθηκε ότι είχε χαθεί στη μουσική βιομηχανία πριν από μερικά χρόνια, η Rita Ora εξήγησε σε συνέντευξή της People ότι το νέο δισκογραφικό συμβόλαιο που τη βάζει στη θέση του οδηγού της καριέρας της αποτέλεσε κίνητρο για τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της.

«Αυτό το άλμπουμ είναι πολύ πιο σημαντικό για εμένα απ’ ό,τι πίστευα. Έχει γίνει ένα μεγάλο ημερολόγιο αυτογνωσίας», δήλωσε η 32χρονη τραγουδίστρια για το «You & I», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον γάμο της με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Taika Waititi.

Η Rita Ora υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Roc Nation σε ηλικία 16 ετών και έγινε παγκοσμίως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2010 με αρκετές επιτυχίες που κατέκτησαν το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το «Hot Right Now» με τον DJ Fresh και το «How We Do (Party)».

Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της «Ora», το οποίο κυριάρχησε ομοίως στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Rita Ora συνέχισε να απολαμβάνει επιτυχίες με τραγούδια όπως το «Black Widow» με την Iggy Azalea και το «I Will Never Let You Down», αλλά το 2015, μήνυσε τη Roc Nation υποστηρίζοντας ότι το συμβόλαιό της ήταν ανεφάρμοστο. Η εταιρεία άσκησε ανταγωγή για παραβίαση συμβολαίου και τα δύο μέρη κατέληξαν σε διακανονισμό τον επόμενο χρόνο.

Στη συνέχεια, η Rita Ora υπέγραψε συμβόλαιο με την Atlantic Records για την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της, «Phoenix» το 2018, από το οποίο αρκετά τραγούδια ανέβηκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, η Rita Ora θεώρησε ότι η δισκογραφική εταιρεία καρπωνόταν τα οφέλη, καθώς τα τραγούδια της ανήκαν στην εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι αγαπούσε το άλμπουμ και τα τραγούδια του, τελικά ένιωσε εξαντλημένη και αβέβαιη για την επιθυμία της να κάνει άλλο ένα άλμπουμ.

«Έλεγα: “Εντάξει, τώρα θέλω να μπορέσω να το κάνω ξανά αυτό έχοντας την ιδιοκτησία της μουσικής μου”, και αυτή η μάχη ήταν δύσκολη. Απλά σκεφτόμουν: “Αξίζει τον κόπο; Δεν ξέρω”. Υποθέτω ότι άρχισα να αμφισβητώ πραγματικά τη δύναμή μου», θυμήθηκε η Rita Ora.

Στις αρχές του περασμένου έτους, η Rita Ora δέχτηκε πρόταση από την BMG Rights Management για ένα νέο δισκογραφικό συμβόλαιο που θα της επέτρεπε να έχει την ιδιοκτησία κάθε τραγουδιού που θα δημιουργούσε.

«Απλά ήρθαν και είπαν: “Άκου, ό,τι θέλεις. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε μέρος της διαδρομής σου”», περιέγραψε η τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι η πρόταση ακούστηκε «σαν μουσική στα αυτιά της».

Μεταξύ του νέου συμβολαίου της και της σχέσης της με τον Taika Waititi, με τον οποίο παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2022, η Rita Ora ένιωσε έμπνευση για να δημιουργήσει το «You & I».

«Η παλιά καλή Rita ξαναστάθηκε στα πόδια της. Επανασυνδέθηκα με όλα όσα έπρεπε να εκπληρωθούν στη ζωή μου και τότε ξεκίνησε το τρίτο μου άλμπουμ», σημείωσε.

Καθώς το ειδύλλιό της με τον Taika Waititi άνθιζε, η Rita Ora άρχισε να γράφει ημερολόγιο και μετέτρεψε πολλές από τις σελίδες του σε τραγούδια για το νέο άλμπουμ της, το οποίο περιλαμβάνει ένα ηχητικό μήνυμα του συζύγου της στο single «You Only Love Me» και άγνωστες ιστορίες για τη σχέση τους.

Η Rita Ora αναφέρεται επίσης στο νέο άλμπουμ της «You & I» στην παιδική ηλικία της ως μετανάστρια από το Κόσοβο, καθώς και στις προσπάθειές της να βρει την εμπιστοσύνη και τις ελπίδες που διατηρούσε στο παρελθόν να γνωρίσει τον έρωτα.

«Σε αυτό το άλμπουμ το θέμα δεν ήταν τι θα βρισκόταν στην κορυφή των charts. Ήθελα απλώς να μοιραστώ με τους ανθρώπους αυτά που ζούσα», τόνισε.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία στη μουσική βιομηχανία, η Rita Ora έχει φτάσει στο απόγειό της από πολλές απόψεις – και δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει.

«Είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Μπορώ ακόμα να κάνω αυτό που αγαπώ και θέλω να το κάνω για άλλα 20 χρόνια», είπε.