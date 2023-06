Η Rita Ora κυκλοφορεί το νέο single «Don’t Think Twice»

Η Rita Ora ετοιμάζεται για την τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Η Rita Ora κυκλοφορεί το «Don’t Think Twice», το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της «You and I».

Το music video για το «Don’t Think Twice» σκηνοθέτησε ο σύζυγος της Rita Ora, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Taika Waititi, ο οποίος πραγματοποίησε τα γυρίσματα στην πατρίδα του, τη Νέα Ζηλανδία.

Φανταστείτε το εξής – έχετε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας και έχετε πέσει σε ένα δάσος, κάπου στην αγροτική Νέα Ζηλανδία. Είστε μόνοι, αλλά ευτυχώς έχετε έναν σκύλο για παρέα, ένα ποδήλατο BMX στο πορτμπαγκάζ και μερικά άνετα φούτερ που σας κρατούν ζεστούς.

Είναι ένα απίθανο σενάριο, αλλά σε αυτή τη δύσκολη θέση βρίσκεται η Rita Ora καθ’ όλη τη διάρκεια του music video για το «Don’t Think Twice» που κόβει την ανάσα.

Φορώντας ένα κόκκινο φούτερ με κουκούλα καθώς βγαίνει από το τρακαρισμένο αυτοκίνητό της, η Rita Ora φέρνει στο νου εικόνες από την κλασική ταινία «E.T: Ο Εξωγήινος» (1982) του Steven Spielberg.

Η ωδή στον Steven Spielberg επιβεβαιώνεται όταν η τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σέλα ενός ποδηλάτου BMX ενώ περιηγείται μέσα στο δαιδαλώδες δάσος.

Στη συνέχεια, η Rita Ora μεταμορφώνεται σε μία εξωγήινη πριγκίπισσα ενώ κυνηγάει κλώνους του εαυτού της μέσα στα δέντρα, πριν τελικά καταλήξει σε μία ανεμοδαρμένη παραλία με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Taika Waititi κάνει επίσης μία αστραπιαία εμφάνιση στις οθόνες μας καθώς το music video φτάνει στην ολοκλήρωσή του.

Η Rita Ora δήλωσε για το νέο τραγούδι της: «Το “Don’t Think Twice” λέει ότι δεν πρέπει να το σκέφτεσαι δύο φορές και απλά να πέφτεις στα βαθιά, σε έναν έρωτα. Ζεις μόνο μία φορά, οπότε πραγματικά λέει ότι πρέπει να αδράξεις τη στιγμή και να μην σε συγκρατούν οι σκέψεις για το τι μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί».

Το «Don’t Think Twice» είναι το τρίτο single από το νέο άλμπουμ της Rita Ora με τίτλο «You & I», που θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 14 Ιουλίου.

Έχουν προηγηθεί τα singles «You Only Love Me» και «Praising You» με τη συμμετοχή του Fatboy Slim, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια steams παγκοσμίως μέχρι σήμερα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Rita Ora συνάντησε τον Fatboy Slim στη σκηνή του φεστιβάλ Glastonbury για να παρουσιάσουν ζωντανά το «Praising You», αφού επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Σίδνεϊ, όπου περνάει τον περισσότερο χρόνο της με τον σύζυγό της Taika Waititi.

Το «You & I» είναι το πρώτο άλμπουμ της Rita Ora μετά από πέντε χρόνια και θα περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια.

«Αυτό το άλμπουμ σημαίνει πραγματικά πολλά για εμένα – είναι το ημερολόγιο των τελευταίων ετών μου, είναι ο ήχος μου και αντικατοπτρίζει πάρα πολύ τον εαυτό μου και το ποια είμαι σήμερα», εξήγησε η ίδια για το «You & I».