Στην τελική ευθεία μπαίνει η αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Rita Ora.

Η Rita Ora δίνει άλλη μία γεύση από τη νέα δισκογραφική δουλειά της, στο κατώφλι της κυκλοφορίας της.

Το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας φέρει τον τίτλο «Phoenix» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, ανήμερα των 28ων γενεθλίων της.

Αναμφίβολα, πρόκειται για το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να πάρει στα χέρια της η Rita Ora. Το δεύτερο άλμπουμ της γίνεται πραγματικότητα έξι χρόνια και τρεις μετά τον παρθενικό δίσκο της, «Ora», που είχε καταλάβει την πρώτη θέση στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κύκλος του «Phoenix» είχε ανοίξει εδώ και ενάμιση χρόνο, με το «Your Song» και ακολούθησαν το «Anywhere», που διένυσε έξι εβδομάδες στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, αλλά και η ασυναγώνιστη συνεργασία με την Cardi B, την Bebe Rexha και την Charli XCX στο «Girls».

Προπομπός του άλμπουμ είναι το «Let You Love Me», ενώ τις προηγούμενες ημέρες η Rita Ora παρουσίασε το «Velvet Rope» και τώρα συστήνει το «Cashmere».

Την παραγωγή του «Cashmere» έχουν φροντίσει ο watt («Havana» – Camila Cabello, Let Me Love You» – DJ Snake ft. Justin Bieber, «It Ain’t Me» – Kygo ft. Selena Gomez, , ο Julian Bunetta (One Direction) και ο John Ryan (One Direction, Maroon 5, Jason Derulo κ.ά.).