Η Rita Ora απέκτησε αυτοπεποίθηση ως τραγουδοποιός ενώ ετοίμαζε το νέο άλμπουμ της

«Σε αυτό το άλμπουμ ήμουν απλά πολύ γενναία και γεμάτη αυτοπεποίθηση».

Η Rita Ora απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητές της να γράφει τραγούδια ενώ δημιουργούσε το τρίτο άλμπουμ της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια συμμετείχε περισσότερο στη διαδικασία της δημιουργίας τραγουδιών κατά τη διάρκεια αυτής της δισκογραφικής δουλειάς, επειδή ένιωθε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να προτείνει τις ιδέες της για τραγούδια.

«Με αυτό το άλμπουμ, ήμουν απλά πολύ γενναία και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Έχω γράψει πολλά τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ, ήμουν σε κάθε session, και αν όχι, άλλαξα τα τραγούδια για να μου ταιριάζουν», είπε στο GQ Hype.

«Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό στο παρελθόν με κανένα άλμπουμ: να κάνω πραγματικά όλη τη δουλειά και να γράψω κάθε τραγούδι ή να συμμετάσχω στη δημιουργία κάθε τραγουδιού», συνέχισε.

«Η αυτοπεποίθησή μου μεγάλωσε ως τραγουδοποιός. Μπορώ να προτείνω πράγματα μέσα στο στούντιο και να μην αισθάνομαι ανόητη γι’ αυτό. Έχω πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ιδέες μου και τα οράματά μου», τόνισε.

Όταν ξεκίνησε να ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της πριν από ενάμιση χρόνο, η ιδέα να γράψει «πολύ προσωπικούς» στίχους προκαλούσε άγχος στη Rita Ora.

«Ποτέ δεν αφοσιώθηκα πραγματικά στη δημιουργία τραγουδιών τόσο πολύ στο πρώτο και το δεύτερο άλμπουμ όσο σε αυτό, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες που μπήκα στο κλίμα, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα πραγματικά να το κάνω αυτό», ανέφερε.

«Θα μπορούσα να στέκομαι και να τραγουδάω στο μικρόφωνο για πάντα, αλλά όταν κατανόησα τον κόσμο της τραγουδοποιίας άρχισα να νιώθω λίγο ταραγμένη, επειδή είναι ένα πολύ ευάλωτο και ανοιχτό άλμπουμ», πρόσθεσε.

Η Rita Ora εξήγησε στη συνέχεια ότι το επερχόμενο άλμπουμ της αποτυπώνει τη στιγμή της ζωής της που ερωτεύτηκε τον σκηνοθέτη Taika Waititi, με τον οποίο παντρεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε και η ίδια.

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε το πρώτο single του άλμπουμ, «You Only Love Me». Η νέα δισκογραφική δουλειά της Rita Ora, της οποίας ο τίτλος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος.