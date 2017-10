Το δεύτερο προσωπικό τραγούδι της Rita Ora για τη φετινή χρονιά έρχεται σε λίγες ημέρες.



Η Rita Ora επιστρέφει με καινούριο τραγούδι.

Το «Your Song», που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο, εγκαινίασε τη συνεργασίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας -γεννημένης στο Κόσοβο από Αλβανούς γονείς- με τη Warner Music.

Ο Ed Sheeran μαζί με το στενό συνεργάτη του, Steve Mac, υπέγραψαν το «Your Song» και η Rita Ora πρόσθεσε το ένατο single της καριέρας της που εμφανίζεται στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, αντίκρισε την κορυφή στην «Dance Club Songs» κατάταξη του αμερικανικού «Billbaord» και εισήλθε στο Top 20 σχεδόν 25 διαφορετικών charts.

Η δεύτερη γεύση από το δεύτερο άλμπουμ της 26χρονης τραγουδίστριας, για το οποίο είναι άγνωστο πότε θα κυκλοφορήσει παρότι έχουν περάσει πέντε χρόνια από το ντεμπούτο της, έρχεται πολύ σύντομα, λίγο μετά τη συμμετοχή της στο «Lonely Together» του Avicii.

Το νέο single της Rita Ora έχει τον τίτλο «Anywhere» και το συνυπογράφει η ίδια μαζί με τον Andrew Watt, που έχει συμμετάσχει στη δημιουργία των «Let Me Love You» (DJ Snake ft. Justin Bieber), «It Ain’t Me» (Kygo & Selena Gomez) και «Havana» (Camila Cabello).

Τα γυρίσματα για το video clip πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες της Νέας Υόρκης τις προηγούμενες ημέρες, όπως στη διάσημη «Times Square» και σε άλλα μέρη. Όπως μπορείτε να δείτε, η Rita Οra είχε διαφορετική εμφάνιση σε κάθε σκηνή:

Το «Anywhere» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου.

Τέλος, η Rita Ora θα είναι η οικοδέσποινα των MTV EMA 2017 που θα λάβουν χώρα στις 12 Νοεμβρίου στο Λονδίνο και στα οποία αναμένεται επιπλέον να παρουσιάσει το νέο τραγούδι της.