Ringo Starr: Βρέθηκε ξανά θετικός στον COVID-19 μέσα σε λίγες ημέρες – Ακύρωσε την περιοδεία του

Ο Ringo Starr ακύρωσε το υπόλοιπο της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, αφού βρέθηκε θετικός στο COVID-19 για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο 82χρονος ντράμερ δήλωσε σίγουρα ότι οι θαυμαστές του θα εκπλαγούν «όσο κι εκείνος» που προσβλήθηκε ξανά από τον κορονοϊό.

Την 1η Οκτωβρίου, ο Ringo Starr αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί θετικός και προχώρησε στην ακύρωση έξι συναυλιών της περιοδείας του με την All-Starr Band.

Μόλις πριν από τέσσερις ημέρες, ο Ringo Starr δήλωσε ότι «επιστρέφει στην περιοδεία» αφού βρέθηκε αρνητικός στον COVID-19.

Ο ντράμερ των Beatles ανάρτησε στο Instagram με μια φωτογραφία του στην οποία χαμογελούσε ενώ σχημάτιζε το σήμα της ειρήνης με τα δάχτυλά του: «Θα σας δω στο Σιάτλ την Τρίτη 11 του μηνός και στο Πόρτλαντ την Τετάρτη. Είμαι αρνητικός. Ειρήνη και αγάπη σε όλους, ευχαριστώ για την αναμονή».

Μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο Ringo Starr ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ξανά θετικός και ότι ακυρώνει ολόκληρη την περιοδεία του.

«Είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείτε όσο κι εγώ που βρέθηκα θετικός ξανά στον COVID», έγραψε, προσθέτοντας ότι «η υπόλοιπη περιοδεία ακυρώνεται».

Όπως συνηθίζει, ολοκλήρωσε το μήνυμά του στέλνοντας στους θαυμαστές του «ειρήνη και αγάπη».

I’m sure you’ll be as surprised as I was I tested positive again for Covid the rest of the tour is off I send you peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🎶🎵🍒🥦🌈☮️ pic.twitter.com/lmniGLE9dZ

