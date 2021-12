Ο Ringo Starr θα κυκλοφορήσει βιβλίο με ιστορίες και φωτογραφίες των Beatles

Το νέο βιβλίο του Ringo Starr θα κυκλοφορήσει για καλό σκοπό.

Ο Ringo Starr θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο που θα περιέχει ιστορίες και φωτογραφίες των Beatles.

Ο 81χρονος καλλιτέχνης ετοιμάζει το βιβλίο με τίτλο «Lifted: Fab Images And Memories In My Life With The Beatles From Across The Universe», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ τα χρήματα από τις πωλήσεις θα διατεθούν υπέρ του ιδρύματος Lotus Foundation.

«Δεν γράφω αυτό το βιβλίο ως ιστορικός των Beatles. Γράφω αυτό το βιβλίο ως Beatle – και υπάρχουν μόνο δύο από εμάς που μπορούν να το κάνουν αυτό», επισήμανε ο ντράμερ σε δήλωσή του.

Ο Ringo Starr σημείωσε, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε το εγχείρημα, ότι «δεν είχε κρατήσει» όλες τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στο βιβλίο.

«Αυτές οι φανταστικές φωτογραφίες επέστρεψαν σε μένα τα τελευταία χρόνια από εδώ, από εκεί και από παντού – διαδικτυακά και μη – και με βοήθησαν με κάποιο τρόπο να ξαναδώ τη ζωή μου με τους Fab Four με νέα ματιά», εξήγησε.

«Πολλές από τις φωτογραφίες σε αυτό το βιβλίο τις εντόπισα στο τηλέφωνό μου και στον υπολογιστή μου και τις “σήκωσα” γιατί μου έφεραν τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια, μάζευα αυτές τις φωτογραφίες των Beatles που μερικές φορές μετά βίας θυμόμουν», συνέχισε.

Ο Ringo Starr άρχισε να σκέφτεται «πόσο σπουδαίο θα ήταν» να συνδυάσει αυτές τις φωτογραφίες, μαζί με κάποιες άλλες προσωπικές αγαπημένες του φωτογραφίες σε μορφή βιβλίου. Αποφάσισε επίσης να συμπεριλάβει τις δικές του σκέψεις, γράφοντας «τις αληθινές ιστορίες που μου θυμίζουν όσα περάσαμε οι τέσσερίς μας – ο John, ο Paul, ο George και ο Ringo – εκείνη την εποχή».

Ο Ringo Starr είπε ακόμη ότι του άρεσε να επιστρέφει στην εποχή των Beatles μέσα από τις φωτογραφίες.

«Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν για τους Beatles, συχνά τους λέω: “Καλύτερα να ρωτήσετε τον Paul (McCartney), γιατί με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι θυμάται τα πάντα”, σχολίασε.

“Αλλά μαζί με τα σπουδαία projects όπως το “Get Back”, το γεγονός ότι είδα τόσες πολλές από αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες των Beatles μου θύμισε πραγματικά εκείνες τις ημέρες και όλη την αγάπη και τη φιλία που μοιραζόμασταν οι τέσσερίς μας τότε. Έτσι, αυτό είναι ένα βιβλίο γεμάτο από φωτογραφίες των Beatles που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δει και ιστορίες που μοιράζομαι με λίγη βοήθεια από τον παλιό μου φίλο και συγγραφέα David Wild», συνέχισε.

«Περάσαμε όλοι μας μια αρκετά δύσκολη περίοδο με πολλούς ανθρώπους να έχουν κλειστεί μέσα και αυτό το βιβλίο μου ανέβασε πραγματικά το ηθικό και με πήγε πίσω εκεί που κάποτε ανήκα με έναν εντελώς νέο τρόπο. Και τελικά, γι’ αυτό το λόγο αυτό το νέο βιβλίο ονομάζεται “Lifted”. Οι Beatles άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα. Οπότε αφορά την επιστροφή και την ανταπόδοση», τόνισε.

Το βιβλίο «Lifted: Fab Images And Memories In My Life With The Beatles From Across The Universe» θα υποστηρίξει το Ίδρυμα Lotus, το οποίο έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί, να υποστηρίζει, να συμμετέχει και να προωθεί φιλανθρωπικά έργα που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής πρόνοιας σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση ουσιών, την εγκεφαλική παράλυση, τους όγκους στον εγκέφαλο, τον καρκίνο, τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, τους άστεγους και τα ζώα που έχουν ανάγκη.

Η «συλλεκτική έκδοση» του βιβλίου θα διατίθεται προς 59 δολάρια. Τα αντίτυπα της «υπογεγραμμένης έκδοσης» από τον Ringo Starr, θα κοστίζουν 495 δολάρια το καθένα και είναι περιορισμένα σε 500.