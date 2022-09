Ο Ringo Starr πήρε τιμητικό διδακτορικό από το Berklee College of Music

«Η σκέψη ότι είμαι διδάκτωρ με εντυπωσιάζει», δήλωσε ο Ringo Starr.

Ο Ringo Starr τελικά κατάφερε να ταξιδέψει στη Βοστώνη για να παραλάβει το τιμητικό διδακτορικό του από το Berklee College of Music.

Η σχολή είχε ανακοινώσει αρχικά ότι ο ντράμερ των Beatles θα λάμβανε διδακτορικό στη μουσική στην τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, αλλά ο Ringo Starr δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και αντ’ αυτού, έστειλε στους αποφοίτους ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Στο βίντεο, ο Ringo Starr έπαιζε ντραμς πριν απευθύνει τον καθιερωμένο χαιρετισμό του «ειρήνη και αγάπη», συγχαίροντας παράλληλα την τάξη του 2022.

«Επιτέλους έγινα διδάκτορας! Δεν πήγα ποτέ στο πανεπιστήμιο, αλλά σίγουρα είχα μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία μουσικής, οπότε υποθέτω ότι το κέρδισα με τον δικό μου τρόπο», είπε.

Καθώς ο Ringo Starr και η All Starr Band του βρίσκονταν στην πόλη της Βοστώνης για μία συναυλία, η σχολή πραγματοποίησε την Πέμπτη 2 Ιουνίου μία ειδική τελετή για να τιμήσει τη συνεισφορά του 81χρονου καλλιτέχνη στη μουσική, όπου φοιτητές του Berklee διασκεύασαν και ερμήνευσαν διάφορες επιτυχίες του.

«Η σκέψη ότι είμαι διδάκτωρ με εντυπωσιάζει», είπε ο Ringo Starr στην ομιλία του.

Επίσης,κάθισε πίσω από ένα κιτ ντραμς επάνω στη σκηνή και μοιράστηκε μια ιστορία από την εποχή που δίδασκε ντραμς, αποκαλύπτοντας ότι έλεγε ευγενικά στους υποψήφιους μαθητές που δεν μπορούσαν να παίξουν έναν απλό ρυθμό: «Ίσως το πιάνο να είναι για σένα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο γιος του Zak έμαθε αυτό το ρυθμό από το πρώτο του μάθημα και θυμήθηκε ότι όταν ο Zak τον ρώτησε τι θα γίνει μετά, του απάντησε: «Είσαι μόνος σου!».

Ο Ringo Starr σημείωσε ότι επίσης είναι σαν «ένα παράξενο παραμύθι» να παίρνει τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα, ενώ διηγήθηκε ότι άρχισε να παίζει ντραμς σε ηλικία 13 ετών, όταν ήταν πολύ άρρωστος και κάποιος του έφερε στο νοσοκομείο μερικά κρουστά όργανα για να τον κρατούν απασχολημένο.

«Από εκείνη τη στιγμή ήθελα να γίνω ντράμερ. Ήταν το μεγάλο μου όνειρο και ακόμα εξελίσσεται. Παίζω με σπουδαία παιδιά, όπως η μπάντα εδώ. Ζω απλά μία υπέροχη ζωή», ανέφερε στην εκδήλωση της Πέμπτης.

Για τον ντράμερ μίλησαν στην έναρξη της εκδήλωσης η πρόεδρος του Berklee, Erica Muhl, και ο Gregg Bissonette, ντράμερ της All Starr Band.

Ο Ringo Starr ξεκίνησε πρόσφατα την πρώτη του περιοδεία από το 2019 με την All Starr Band.

Παράλληλα, ανακοίνωσε μία συλλογή NFT που αποτελείται από ψηφιακά έργα τέχνης τα οποία συνοδεύονται από υπογεγραμμένες εκτυπώσεις σε καμβά που δημιούργησε ο ίδιος.

Η συλλογή, με τίτλο «Ringo Starr NFT Collection – The Creative Mind of a Beatle», προσφέρεται από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s Auctions. Η δημοπρασία θα είναι ανοιχτή έως τις 13 Ιουνίου. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στο ίδρυμα The Lotus Foundation του Ringo Starr.