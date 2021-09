Ο Ringo Starr βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο στο video του «Let’s Change The World»

Ο Ringo Starr μοιράστηκε την πλατφόρμα του με παιδιά που φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Το μουσικό βίντεο του Ringo Starr για το τραγούδι «Let’s Change The World» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Kids In The Spotlight.

Το τραγούδι, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νέο EP «Change The World» του Starr που κυκλοφορεί από τις Rocabella / Universal Music, φέρει τις υπογραφές των Joseph Williams και Steve Lukather, οι οποίοι παίζουν επίσης μουσική στο κομμάτι, ενώ τα φωνητικά έκαναν οι Amy Keys, Zelma Davis, Billy Valentine και Darryl Phinnessee.

Η οργάνωση Kids In The Spotlight προσφέρει στα νεαρά παιδιά που φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες μία πλατφόρμα να αφηγηθούν τις ιστορίες τους μέσω του κινηματογράφου, επιτρέποντάς τους να γράψουν, να κάνουν το casting και να πρωταγωνιστήσουν στις δικές τους ταινίες μικρού μήκους. Οι εμπειρίες αυτές τους βοηθούν να επουλώσουν τις πληγές τους και θέτουν τις βάσεις για ευκαιρίες απασχόλησης.

«Ας αλλάξουμε τον κόσμο! Ήθελα να συμμετέχουν παιδιά σε αυτό το βίντεο επειδή αυτά είναι το μέλλον μας. Αξίζουν καθαρό νερό και καθαρό αέρα. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον πλανήτη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον βρήκαμε για τα παιδιά μας, και αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε αυτό. Ο μισός κόσμος καίγεται και ο άλλος μισός είναι υπό πίεση. Πρέπει να αλλάξουμε, και πιστεύω ότι μπορούμε. Ειρήνη και αγάπη», δηλώνει ο Ringo Starr.

Οι νέοι στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν για τη δημιουργία του βίντεο συμμετείχαν σε ολόκληρη τη δημιουργική διαδικασία, ενώ έκαναν μια σύσκεψη με τον Ringo μέσω Zoom, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το σενάριο και μοιράστηκαν τις ιδέες τους, όπως η χρήση μιας τεράστιας οθόνης που προβάλλει εικόνες, πυροσβεστών που σβήνουν πυρκαγιές, μηχανών καπνού και τονίζοντας ότι το βίντεο θα μπορούσε να γίνει ένας ύμνος αποδοχής του δικαιώματος ενάντια στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες δίπλα στο Γλυπτό της Ειρήνης του Ringo Starr, που είναι εγκατεστημένο στο πάρκο Beverly Hills, αλλά και στα στούντιο Standard Vision στο Glendale. Οι νέοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να βοηθήσουν σε όλους τους τομείς της παραγωγής, από τη σκηνοθεσία και το φωτισμό μέχρι τη χορογραφία και τη φωτογραφία.

«Η συλλογική προσπάθεια μεταξύ του Kids In The Spotlight και του Ringo Starr για τη δημιουργία του μουσικού βίντεο για το ‘Let’s Change The World’ είναι ένα τέλειο παράδειγμα των ευκαιριών που προσπαθεί να προσφέρει ο οργανισμός μας στους νέους που φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», λέει η εκτελεστική διευθύντρια του KITS, Tige Charity.

«Η εμπειρία που έζησαν οι νέοι μας ζωντανεύοντας το θετικό μήνυμα του Ringo Starr μέσω της εικόνας και της μουσικής είναι μια ανάμνηση που θα έχουν για πάντα», υπογράμμισε.

Κατά την προπαρασκευή και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, πολλοί από τους νέους προσέφεραν ιδέες για τα σκηνικά και τις ενδυματολογικές επιλογές.

Ένας από αυτούς, ο Santiago Chavez, είναι ένας εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης που παρακολούθησε τον σκηνοθέτη του βίντεο David Mahmoudieh την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων. Ένας άλλος προστατευόμενος νέος του KITS, ο Rodney Jackson-Brown, είναι φιλόδοξος συγγραφέας και ηθοποιός που βοήθησε στη σύλληψη της ιδέας, ενώ συμμετείχε επίσης στο μουσικό βίντεο και τις δύο ημέρες των γυρισμάτων. Ο Jackson-Brown κέρδισε τον Εθνικό Διαγωνισμό Σεναρίου του KITS με το σενάριό του «Bully», το οποίο σκηνοθέτησε ο Mahmoudieh.

«Συνεργάζομαι με τους νέους από το Kids In The Spotlight που φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες τα τελευταία έξι χρόνια και βλέπω πολλούς από αυτούς να εξελίσσονται σε ηθοποιούς, συγγραφείς και μελλοντικούς σκηνοθέτες», λέει ο David Mahmoudieh.

«Το KITS τους παρέχει μια πραγματικά μεταμορφωτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μέσα στο σύστημα αναδοχής και τη ζωή γενικότερα σε ταινίες που αντιπροσωπεύουν την ταυτότητά τους», συνεχίζει.

«Όλα αυτά τα παιδιά έχουν τις δικές τους ιστορίες και το KITS τα αναδεικνύει σε παραμυθάδες. Συνεχώς εντυπωσιάζομαι από την ποικιλία των μοναδικών φωνών του προγράμματος και η συνεργασία μαζί τους στο μουσικό βίντεο “Let’s Change The World” έδειξε την ικανότητα των παιδιών να εφαρμόζουν τις ικανότητές τους ως αφηγητές σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα», εξηγεί.

«Ένα από τα μηνύματα του KITS είναι: “Μπορώ να κάνω σπουδαία πράγματα, επειδή δημιουργήθηκα για να κάνω σπουδαία πράγματα”. Στο πρόσωπο του Ringo και στο θετικό μήνυμα του τραγουδιού του, βρήκαν τον τέλειο συνεργάτη για να το κάνουν», σημειώνει.

Ο Ringo Starr καταλήγει: «Ήταν πολύ ωραίο να δουλεύεις με αυτά τα παιδιά. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν στη διαδικασία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα από αυτούς που ήταν τόσο φιλήσυχοι και στοργικοί και τα έδωσαν όλα».