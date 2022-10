Ο Ringo Starr αναστέλλει την περιοδεία του – Βρέθηκε θετικός στον COVID-19

Ο θρυλικός ντράμερ είχε αναβάλει ήδη δύο από τις τελευταίες συναυλίες του πριν βρεθεί θετικός στον COVID-19.

Ο Ringo Starr και η All Starr Band ανέστειλαν το υπόλοιπο της περιοδείας τους στη Βόρεια Αμερική αφού ο 82χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε θετικός στον COVID-19 τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαν αναβάλει δύο συναυλίες.

Παρόλο που στην ανακοίνωση του Σαββατοκύριακου για την αναβολή των δύο τελευταίων συναυλιών τονίστηκε ότι ο Ringo Starr δεν είχε προσβληθεί από κορονοϊό, τελικά βρέθηκε θετικός στον ιό και κατά συνέπεια, προχώρησε στην ακύρωση των επόμενων πέντε συναυλιών της περιοδείας του με την All Starr Band του.

«Επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι ο Ringo έχει Covid και η περιοδεία θα ανασταλεί όσο ο Ringo αναρρώνει», αναφέρεται στη νεότερη ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

«Ο Ringo ελπίζει να συνεχίσει το συντομότερο δυνατό και αναρρώνει στο σπίτι του. Όπως πάντα, ο ίδιος και οι All Starrs στέλνουν ειρήνη και αγάπη στους θαυμαστές τους και ελπίζουν να τους δουν ξανά στην περιοδεία σύντομα. Θα κρατάμε τους θαυμαστές μας ενήμερους για οποιαδήποτε περαιτέρω νέα ή αλλαγές», σημειώνεται.

Εκπρόσωπος του Ringo Starr δήλωσε στο People ότι ο θρυλικός ντράμερ των Beatles «αρχίζει ήδη να αισθάνεται καλύτερα» και ελπίζει να συνεχίσει την περιοδεία του από το Σιάτλ στις 11 Οκτωβρίου.

Ο Ringo Starr και η All Starr Band του – που αποτελείται από τον Steve Lukather των Toto, τον Colin Hay των Men at Work, τον Hamish Stuart και τον Edgar Winter των Average White Band – αναγκάστηκαν αρχικά να ακυρώσουν τις πρόσφατες συναυλίες τους στο Four Winds Casino στο Νιου Μπάφαλο του Μίσιγκαν και στο Mystic Lake Casino στο Prior Lake της Μινεσότα.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Ringo Starr, οι ανακοινώσεις από τους χώρους διεξαγωγής των δύο πρώτων ακυρωμένων συναυλιών τόνιζαν ότι δεν είχε COVID-19.

«Ο Ringo αρρώστησε και έλπιζε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει, εξ ου και η καθυστερημένη ανακοίνωση, αλλά έχει επηρεαστεί η φωνή του, οπότε η αποψινή συναυλία, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε λίγες ώρες, ακυρώνεται. Ο Ringo δεν έχει Covid», ανέφερε το Mystic Lake Casino σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Facebook.

Τον Ιούνιο, ο Ringo Starr είχε αναβάλει δώδεκα από τις συναυλίες του στη Βόρεια Αμερική επειδή είχαν βρεθεί στον COVID-19 τόσο ο Edgar Winter όσο και ο Steve Lukather.