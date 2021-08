Ήδη κυκλοφορεί το τραγούδι που αποτέλεσε έμπνευση για τον τίτλο του νέο EP του Ringo Starr.

Ο Ringo Starr ανακοινώνει το νέο EP «Change The World», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Universal Music Enterprises στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Το EP περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν όλα στο προσωπικό στούντιο «Roccabella West» του Ringo Starr, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του EP «Zoom In» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021.

Ο Ringo Starr συνάντησε στο «Change The World» συχνούς και νέους συνεργάτες για να δημιουργήσει τραγούδια που καλύπτουν τα φάσματα της pop, της country, της reggae και του rock and roll.

«Έχω πει ότι θέλω να κυκλοφορώ μόνο EPs σε αυτό το σημείο και αυτό είναι το επόμενο. Τι ευλογία ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς να έχω ένα στούντιο εδώ στο σπίτι και να μπορώ να συνεργάζομαι με τόσους πολλούς σπουδαίους μουσικούς, μερικούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και με μερικούς νέους φίλους», είπε ο Ringo Starr.

Το lead single «Let’s Change The World», το οποίο κυκλοφορεί ήδη, προσφέρει μια ευπρόσδεκτη δόση ελπίδας μέσα από την αισιοδοξία που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ringo Starr.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Joseph Williams και τον Steve Lukather, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης ως μουσικοί, ενώ τα δεύτερα έκαναν έπαιξαν οι Amy Keys, Zelma Davis, Billy Valentine και Darryl Phinnessee.

Το «Just That Way» γράφτηκε από τον ίδιο τον Ringo Starr και τον μακροχρόνιο ηχολήπτη του Bruce Sugar και κουβαλά τη reggae ατμόσφαιρα του τραγουδιού «Waiting for the Tides to Turn» από το EP «Zoom In» με τον Tony Chen να επιστρέφει στην κιθάρα, μαζί με τον Fully Fullwood στο μπάσο και τον Ed Roth στο Hammond B3, καθώς και τις Zelma και Zho Davis στα δεύτερα φωνητικά.

Το «Coming Undone» είναι η πρώτη συνεργασία του Ringo Starr με τη Linda Perry, η οποία έγραψε το τραγούδι και σε συμμετέχει ως μουσικός σε αυτό μαζί με τον Trombone Shorty.

Όλοι μπορούν να ταυτιστούν με στιγμές που γίνεσαι κομμάτια, ενώ οι τρυφεροί, μελωδικοί country ήχοι σε συνδυασμό με τη ζεστή φωνή του Ringo Starr προσφέρουν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση.

Για το τελευταίο τραγούδι του EP, ο Ringo Starr ροκάρει στη δική του εκδοχή του «Rock Around The Clock», το οποίο αναζωογονήθηκε από τα αλάνθαστα licks του Joe Walsh στην κιθάρα. Μαζί τους ο Nathan East στο όρθιο μπάσο, ο Bruce Sugar στο πιάνο και οι Amy Keys και Windy Wagner στα φωνητικά.

Το EP «Change The World» θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σε CD και κασέτα από τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ το βινύλιο 10” θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου. Προπαραγγείλτε το εδώ.