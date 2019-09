Ο αεικίνητος τραγουδιστής, δημιουργός και μουσικός κυκλοφορεί το νέο δίσκο του.

Ο Ringo Starr ανακοινώνει ότι το 20ό studio album τιτλοφορείται «What’s My Name» και θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου από τη Universal Music Enterprises.

Το «What’s My Name» είναι ένας ακόμα δίσκος που έχει δημιουργήσει ο Starr στο στούντιο του σπιτιού του, μαζί με ένα διακεκριμένο, συνεχώς μεταβαλλόμενο αλλά και συχνά επαναλαμβανόμενο καστ μουσικών και φίλων των.

Οι φίλοι αυτοί συμπεριλαμβάνουν τους Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner, Kari Kimmel και άλλους.

Οι ηχογραφήσεις στο στούντιο του σπιτιού του, γνωστό ως Roccabella West, αποτελούν για τον Ringo Starr έναν ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο ζωής.

«Δεν θέλω να είμαι πλέον σε ένα ντεμοντέ στούντιο ηχογράφησης, πραγματικά», εξηγεί. «Βαρέθηκα το μεγάλο γυάλινο τοίχο του στούντιο. Εδώ καθόμαστε όλοι μαζί, με οποιοδήποτε καλέσω. Αυτό είναι το μικρότερο club στην πόλη. Και μου αρέσει να είμαι στο σπίτι, που μπορώ να πω γεια στην Bar (σ.σ. εννοεί τη σύζυγό του Barbara Bach), είναι καλό για εμένα και για τη μουσική», συνεχίζει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ringo Starr (@ringostarrmusic) στις 13 Σεπ, 2019 στις 8:50 πμ PDT

Επίκεντρο του δίσκου είναι μία βαθιά συναισθηματική διασκευή του Ringo Starr στο «Grow Old With Me», ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε ερμήνευσε ο φίλος του John Lennon, με τον Paul McCartney να παίζει μπάσο και να κάνει φωνητικά.

Πρώτο single του άλμπουμ είναι το ομότιτλο «What’s My Name», ένα anthem ενθάρρυνσης που φέρει την υπογραφή του Colin Hay, μέλος του All-Starr Band που επέστρεψε στη σύνθεση της μπάντας αυτό το καλοκαίρι.

Ωστόσο το πάθος του Ringo Starr για ντραμς διατηρείται άσβεστο, καθώς τον βοηθά να προχωρά στη ζωή του.

«Όταν ήμουν έφηβος η μητέρα μου, μου έλεγε πάντα: “Γιε μου όταν παίζεις είσαι πιο χαρούμενος από ποτέ”. Και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Είμαι ευλογημένος. Είχα ένα όνειρο όταν ήμουν 13. Μόλις χθες έπαιξα μαζί με όλους τους φίλους μου στο Greek Theatre, όπου συγκέντρωσα όλα τα μέλη της All-Starr Band, και είναι ακόμα συναρπαστικό», λέει ο 79χρονος καλλιτέχνης.

Ο Ringo Starr πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσης στις 15 Οκτωβρίου το βιβλίο «Another Day In The Life», στο οποίο περιγράφει την αγάπη του για τη μουσική, τα ταξίδια και τη φύση και μας δείχνει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια.

Το tracklist του «What’s My Name»

1. Gotta Get Up To Get Down

2. It’s Not Love That You Want

3. Grow Old with Me

4. Magic

5. Money

6. Better Days

7. Life Is Good

8. Thank God for Music

9. Send Love Spread Peace

10. What’s My Name