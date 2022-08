Η Rina Sawayama δραπετεύει από ένα χρονικό βρόχο του 19ου αιώνα στο video του «Hold The Girl»

Το music video για το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ της Rina Sawayama.

Η Βρετανίδα – Ιαπωνέζα pop τραγουδίστρια Rina Sawayama αποκαλύπτει το music video για το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ της «Hold The Girl», που θα κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου από την Dirty Hit.

Σε σκηνοθεσία του Ali Kurr, το κινηματογραφικό βίντεο ακολουθεί τη Rina Sawayama καθώς έχει κολλήσει σε έναν χρονικό βρόχο μέσα στα όρια μιας αγροικίας του 19ου αιώνα, μέχρι να απελευθερωθεί τελικά.

Το βίντεο είναι μια μεταφορά για τη συναισθηματική υπέρβαση της Rina Sawayama κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, η οποία την παρακίνησε να γράψει το τραγούδι. Το «Hold The Girl» είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε για το επερχόμενο άλμπουμ.

Η Rina Sawayama σχολιάζει για το νέο single της: «Το «Hold The Girl» ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα για τον δίσκο στα τέλη του 2020. Είχα πάει σε ψυχοθεραπεία και έζησα μια αποκάλυψη, οπότε αποφάσισα να γράψω αυτό το τραγούδι… αυτή ήταν η αρχή. Έκλαιγα πριν μπω στο στούντιο για να το γράψω».

Παράλληλα, η Rina Sawayama ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο μία νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Στο πλαίσιο της περιοδείας που θα περιλαμβάνει 13 συναυλίες, θα εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους όπως το «Great Hall at Avant Gardner» στη Νέα Υόρκη και το «Hollywood Palladium» στο Λος Άντζελες.

Το άλμπουμ «Hold The Girl» αναδεικνύει το ταλέντο της Rina Sawayama να προσαρμόζει στα μέτρα της τις επιρροές των charts και τις blockbuster μελωδίες με την ακρίβεια της γραφής της και τη δυναμική φωνή της.

Στα 13 τραγούδια του «Hold The Girl» περιλαμβάνονται τα ήδη γνωστά singles «This Hell», ένα κομμάτι που τραγούδησε η Rina Sawayama σε εμφάνισή της στο ¨”The Tonight Show» του Jimmy Fallon και το «Catch Me In The Air», το οποίο κυκλοφόρησε με ένα visualizer που δημιουργήθηκε από τα βίντεο που έστειλαν οι θαυμαστές με τη Rina να ερμηνεύει το τραγούδι στις πρόσφατες συναυλίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Στο επόμενο άλμπουμ της μετά το ντεμπούτο της με το «SAWAYAMA», το οποίο έλαβε τις καλύτερες κριτικές, η Rina Sawayama θα αντιπαραβάλει και πάλι τις προσωπικές ιστορίες της με τραγούδια τεράστιας εμβέλειας, δημιουργώντας μία ακόμη φιλόδοξη και πρωτότυπη δισκογραφική δουλειά που θα ενθουσιάσει το κοινό και τους κριτικούς.

Το άλμπουμ «Hold The Girl» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η Rina Sawayama συνεργάστηκε για άλλη μία φορά με τους μακροχρόνιους συνεργάτες της Clarence Clarity και Lauren Aquilina, ενώ επιστράτευσε επίσης τον θρυλικό Paul Epworth (Adele, Florence & the Machine), τον Stuart Price (Dua Lipa, The Killers, Madonna) και τον Marcus Andersson (Demi Lovato, Ashnikko) για να βάλουν τη μαγική πινελιά τους.

Το προϊόν αυτής της συνάντησης είναι ένα άλμπουμ που συγχωνεύει επιρροές από όλο το φάσμα της pop και είναι μία τολμηρή και ειλικρινής δήλωση της προσωπικής εξέλιξης της Rina Sawayama, η οποία συμβιβάζεται με το παρελθόν της και με χαρά στρέφεται προς το μέλλον.